Cuidado con excederse en gastos para el 2022 en Culiacán, advierte economista 

Culiacán, Sinaloa.- A no gastar el dinero que aún no se tiene, no endeudarse y si es posible ahorrar para el 2022, llamó el economista, César Valenzuela, esto pues se contará con un rebote y no salida del bache de la crisis económica con el posible insuficiente crecimiento del 6 por ciento en la economía del 2021.

Explicó que después de la caída superior al 8 por ciento en la economía del país por efectos de la pandemia en el 2020, solamente se reporta un posible crecimiento del 6 por ciento en el 2021, lo que es insuficiente para salir del bache que aún se tiene, por lo que a pesar de la recuperación que se menciona por las empresas, el 2022 será complicado.

Expuso que cada año, la recomendación para las familias es ser cautos en los gastos de diciembre por la llegada de la cuesta de enero, pero en el caso particular del 2022, lamentablemente será más complicado porque la inflación es más alta y la carestía se empezará a agudizar con el paso del tiempo.

"Lo primero que hay que buscar es mucha ecuanimidad por parte de las familias en relación con todavía los festejos que quedan de diciembre los primeros días de enero, que si bien lo han mantenido en el Guadalupe-reyes que son de mucha fiesta mucho gasto, quieran o no, esto se va requerir a porros para el próximo año", destacó.

Otro punto negativo para el 2022 del cual se debe de tener cuidado en las finanzas de las familias, advirtió sobre el encarecimiento de la moneda, esto pues el dólar se encuentra por encima de 21 pesos y repercutirá en muchos de los productos que se consumen en el país.