¡Cuidado, es estafa! Aflora en Sinaloa el avalúo pirata de propiedades

Ante el aumento de avalúos de propiedades que finalmente no tienen validez al realizar un trámite de venta de vivienda, Serrano Angulo recomendó a las personas que buscan saber cuál es el valor de sus inmuebles verificar al momento de la contratación si trata de un profesionista que cuente con algún registro que lo constate, para evitar ser víctimas de una estafa.

En la mayoría de los casos, dijo, son trabajadores que en un periodo de tiempo reducido colaboraron como capturistas con profesionistas y decidieron independizarse, pero no realizan los trabajos correctos.

José Ángel Serrano Angulo, presidente del Colegio de Valuadores de Culiacán, explicó que lo que se ha detectado es que estos servicios son ofrecidos por personas que no son realmente valuadores o no cuentan con cédula profesional.

