Cuidarán que recompensa por los hijos de El Chapo no impacte en la violencia de Sinaloa, afirma Rubén Rocha

Sinaloa.- Ante la oferta del Gobierno de Estados Unidos sobre una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de los hijos del narcotráficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que es una decisión que respeta en la cuál no se mete.

Dijo no creer que dicha noticia impacte en la seguridad de Sinaloa por lo que cuidarán que no tenga ningún efecto en la violencia del estado.

Comentó que Estados Unidos es un país autónomo y hacen lo que ellos consideran lo cuál no va calificar ya que no están permitiendo que ellos califiquen en temas de la seguridad de México.

Señaló que independientemente de sus valoraciones cada país lo checan sin involucrarse. Esta mañana la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada señaló que los hijos del chapo no contaban con órdenes de aprensión en Sinaloa ni cuentan con carpetas de investigación en su contra, a lo que Rocha Moya dijo que era un tema no sabía ya que no es investigador ni está en el tema.