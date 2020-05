Culiacán, Sinaloa muestra tendencia de declive de coronavirus: López-Gatell

Ciudad de México.-Sinaloa ya recibió buenas noticias de la Secretaría de Salud, debido a que los monitoreos muestran que desde hace tres días ya Culiacán pasó de la zona pico de pacientes en terapia intensiva y se espera en breve una estabilización en el número de contagios y por lo consiguiente una posible reducción de casos, informó el subsecretario, Hugo-López Gatell en la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

Destacó que la capital de Sinaloa se encuentra clasificada como una de las zonas de mayor intensidad de transmisión, pero ya se comienza a reflejar una fase decreciente en los hospitales.





Insistió que pese a este hecho, no se deben de relajar las medidas y hay que mantener la medida de sana distancia y no reactivar aquellas actividades no esenciales.

Asimismo, mencionó que hay una disponibilidad hospitalaria con 61 camas acumuladas y 109 disponibles al corte del 30 de abril, de conformidad a los datos proporcionados por el Gobierno de Sinaloa.

Con lo anterior, añade que Insabi envió 641 recursos humanos y la Secretaría de la Defensa activará en un plazo de 10 días un hospital en Culiacán, que para el cual se requieren 50 ventiladores, que cuya compra ya fue autorizada y la va a realizar el mismo Insabi.

Entre las acciones que realizan, dijo que ya se solucionó el problema de oxigeno en el Hospital Civil de Culiacán y se realiza la transferencia de pacientes a hospitales privados para ampliar espacios en camas de hospitales públicos.

López-Gatell aseguró que se enviarán insumos de equipo protección personal.

