Culiacán Valiente tomó las calles de la ciudad

Culiacán, Sinaloa.- Para manifestarse a favor de la construcción de la paz y en contra de cualquier acto violento, familias completas, amigos y activistas tomaron el bulevar Enrique Sánchez Alonso, del sector Tres Ríos, durante la marcha Culiacán Valiente.

Luego de más de una semana de convocatoria en redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos atendieron el llamado de más de cien organizaciones civiles para pronunciarse ante los desafortunados acontecimientos ocurridos el pasado 17 de octubre, derivados de la captura de Ovidio Guzmán.

Aproximadamente 2 mil 500 personas se aglomeraron en el estadio de Dorados de Sinaloa para, en punto de las 16:30 horas, emprender el camino hacia la zona más conflictiva del aquel día: el cruce de Josefa Ortiz de Domínguez y Enrique Sánchez Alonso, muy cerca de la Fiscalía General del Estado, en donde se dedicó un minuto de silencio por aquellos civiles que perdieron la vida durante la balacera iniciada por grupos armados.

Una vez más, Culiacán logró ser el foco de atención a nivel nacional e internacional, pues, con la marcha Culiacán Valiente, medios de comunicación internacionales acudieron a la cobertura.

La manifestación pacífica se hizo al son de la tambora, donde músicos y bailarines se encargaron de mantener atenta a la ciudadanía participante y a la que prefirió no marchar, pero sí salir a las banquetas de sus negocios y hogares para presenciar el movimiento.

Al culminar la marcha, los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad musical, bailes, obras de teatro y pinturas que adornaron el parque Las Riberas con el fin de fomentar la cultura y focalizar la percepción de Culiacán en su riqueza cultural. A su vez, se pusieron a disposición servicios de atención ciudadana y médica, citas psicológicas, entre otros servicios.

Sin tintes políticos

Aunque la organización del evento desde un inicio hizo diversos comunicados en donde se deslindaba de cualquier influencia o abanderamiento político, funcionarios estatales y federales se hicieron presentes en la marcha.

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, arribó al estadio junto con su esposa, así como en compañía de otros servidores del Ayuntamiento. Asimismo, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, marchó entre los asistentes. Los diputados federales Alfredo Villegas y Fernando García, así como el local Jesús Armando Ramírez y exdiputados de diversos partidos también acudieron.

Antes de iniciar la marcha, los organizadores aclararon que la presencia de los funcionarios no intervendría en la intención del evento, y a su vez se les pidió que se asumieran como un ciudadano más, no como representantes del pueblo: “Les pedimos no desplegar señales, carteles o imágenes alusivas a algún partido político. Esta marcha no es para eso, necesitamos de su ayuda para lograr que salga bien —dijo el vocero—. Este es un evento completamente deslindado de cualquier instancia política. Somos un movimiento ciudadano, y ellos vienen como ciudadanos. Esperemos que así lo entiendan”, dijo Majo, parte del equipo organizador.

Todos lo vivimos

Fueron diversos los motivos que orientaron a cada uno de los asistentes a tomar la decisión de ir al evento. Algunos por mera acción de solidaridad, otros por sentirse orgullosos de su origen, mientras que otros tantos por haber vivido alguna situación bastante desagradable y de peligro durante la balacera del jueves negro.

Mientras transcurría la marcha, los ciudadanos portaron carteles con frases como “Culiacán es fuerte y resiste”, “cuando la ciudad no se paraliza, también pasan cosas”, “construyamos paz, Culiacán es nuestro” y muchos más.

Jaqueline se hizo acompañar de una amiga y exclamó que su motivo fue hacer notar que en Culiacán es más que violencia, mientras sostenía un letrero con la leyenda “en Culiacán somos gente trabajadora”.

Aquel jueves negro, al encontrarse resguardado cerca del Palacio de Gobierno, Pablo Salas salió a ayudar a trasladar a personas a sus hogares, y desde ahí pudo ver cómo los incendios tomaron las calles, y por ello acudió a la marcha: “Desafortunadamente, la gente hoy salió por los acontecimientos violentos. Vengo con amigos, compañeros y con mis hermanos, los quise invitar para que vean cómo pueden ser ciudadanos participativos”, dijo.

Daniel no pudo regresar a su casa el 17 de octubre, y por ello marchó en compañía de su mamá: “El mismo jueves yo no estuve en mi casa, y hubo preocupación por no poder regresar, y eso nos hizo venir”, dijo.

María del Socorro sufrió el pendiente de tener a su hermana lejos y resguardada en un restaurante de la zona: “Lo viví con mi hermana, que afortunadamente después de horas logró salir y pudimos pasar por ella, pero es un evento muy activista. La unión hace la fuerza. Cuando se unen las energías con buenas vibras, hay resultados”, dijo.

La huella

En unas pizarras, los asistentes firmaron su nombre y escribieron los motivos por los que sienten orgullosos de ser culiacanenses. Después presenciaron la Danza del venado y diversos números musicales y bailables. Algunos aprovecharon para vender sus productos.

