Culiacán es el quinto municipio con más casos acumulados de Covid-19

Sinaloa.- Culiacán no está entre los diez municipios más poblados del país ni entre los de mayor densidad poblacional; sin embargo, ocupa el quinto sitio a nivel nacional en cuanto a número de casos acumulados de coronavirus SARS-CoV-2.

La aglomeración de personas ha sido señalado en diversas ocasiones por las autoridades sanitarias como un factor de riesgo que puede desencadenar mayores contagios, así como comportamientos sociales tales como no guardar la sana distancia ni el confinamiento en casa.

EL DEBATE revisó bases de datos sobre índices demográficos (Encuesta Intercensal 2015), pobreza urbana y extrema (Coneval 2015) e incidencia de coronavirus con el fin de establecer vulnerabilidades a la exposición a COVID-19 en las alcaldías o en las delegaciones más pobladas del país.

En la gráfica expuesta es posible observar un listado compuesto por los diez municipios o delegaciones con más habitantes en el país, además de las tres principales alcaldías de Sinaloa: Culiacán, Mazatlán y Ahome, que ocupan la posición 19, 41 y 60, respectivamente, en cuanto a población.

Los de mayor contagio

En este comparativo, solo Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Tijuana, en Baja California, superan a Culiacán en casos de COVID-19.

Con 1.8 millones de habitantes, el doble de Culiacán, la delegación o alcaldía de Iztapalapa es la más poblada de México, y al mismo tiempo la que acumula el mayor número de infectados (1309); sin embargo, en cuanto a fallecidos por este virus, solo acumula 76 casos, cifra muy por debajo de la capital sinaloense.

Y aunque no fue posible establecer el porcentaje de pobreza urbana y extrema, Iztapalapa tiene la segunda mayor densidad de población, con 16 mil 152 habitantes por kilómetro cuadrado; mientras que dos de cada diez personas ocupadas trabajan en la informalidad, lo cual es un factor de vulnerabilidad ante falta de seguridad social, y puede obligar a la gente a salir a la calle a buscar su sustento y a exponerse en plena cuarentena.

Por su parte, Tijuana, el tercer municipio más poblado, con un millón 641 mil habitantes, es el segundo con más casos de nuevo coronavirus (1073) y el primero en fallecimientos (212). En cuanto a densidad poblacional, la ciudad fronteriza bajacaliforniana tiene mil 330 habitantes por kilómetro cuadrado, pero solo el 18.3 de su gente vive en condiciones de pobreza en la zona urbana. Su ocupación informal es del 21.7 por ciento.

Caso Culiacán

Con poco más de 900 mil habitantes que lo ubican en el lugar 19 a nivel nacional, Culiacán acumula 787 contagios y 125 fallecimientos por SARS-CoV-2 hasta el 5 de mayo, cifras que en incidencia del virus lo colocan como el quinto a nivel nacional (por abajo de la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y de Mexicali, en Baja California), pero en tercer puesto de esta medición con los primeros diez municipios o alcaldías más habitados.

La capital sinaloense tiene una densidad poblacional de apenas 143 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de municipios como Ecatepec en el Estado de México, que es el segundo más poblado del país; sin embargo, Culiacán acumula más contagios de COVID-19.

También supera a los principales sitios con gran densidad poblacional en México por kilómetro cuadrado, como son León, Puebla, Guadalajara, Juárez, Zapopan, Monterrey y Nezahualcóyotl; a nivel de municipios y delegaciones en decesos por COVID-19 también supera a zonas de gran densidad poblacional, como Iztapalapa y Ecatepec, donde habitan 1615 y 1040 personas por kilómetro cuadrado, respectivamente.

Factores de vulnerabilidad

Además, Culiacán tiene un índice de pobreza urbana del 18.3 por ciento, similar a la de Tijuana, y una ocupación informal de 21.7 por ciento. Y aunque pareciera que la incidencia de COVID-19 en Culiacán no tiene una correlación tan clara con sus índices de pobreza muy inferiores a los de otros municipios con menos contagio, de acuerdo con el doctor Miguel Ángel Maldonado Noriega, especialista en salud ocupacional, las más expuestos durante esta emergencia sanitaria son las personas de escasos recursos, quienes no tienen un empleo fijo ni una fuente de ingresos segura o estable, por lo que tienen que salir diariamente a la calle a ganarse la vida: «Ellos tienen que salir a la calle, buscarle, y el riesgo de contagio es grande porque no tienen las condiciones de protección necesarias. Ellos no pueden comprar una mascarilla N95, y si buscan un cubrebocas normal, no hay; o si lo encuentran, están caros; el gel desinfectante escasea porque todo se acapara. Imagínate el gasto para comprar todo eso, esas familias mejor lo destinan en comida».

Maldonado Noriega, médico de profesión con doctorado adicional en psicoterapia humanista, recuerda que, al inicio de la pandemia, cuando aparecieron los primeros casos en el país y en Sinaloa, se decía que este virus estaba afectando a la gente adinerada, a personas que tenían el recurso para viajar a China, a Europa o a otras partes del mundo donde se contagiaron, y veían lejano que eso pasara a quienes viven en la extrema pobreza: «Esa gente fue y vino con el virus, pero ellos pueden estar tranquilamente recluidos en sus casas, pueden recibir buena atención, pero la gente que no tiene recursos y tiene que salir a trabajar queda expuesta por no saber si por necesidad se acerca a alguien contagiado».

En reciente entrevista concedida a EL DEBATE, el sociólogo Abel Leyva confirmó que en la Ciudad de México, que registra el mayor número de contagios en el país, en delegaciones o alcaldías más infestadas, como Iztapalapa, predomina un elevado rezago económico y social; mientras que en Culiacán uno de los factores de contagio es la omisión de la gente a las medidas preventivas, lo cual quedó evidenciado el pasado 30 de abril, cuando se volcó a las calles, sin medir los riesgos.

En una reciente charla con periodistas de todo el mundo, la estadounidense Sonia Shah, autora de libros como The fever y Pandemic, advirtió que los costos de esta pandemia están recayendo en los más pobres, en las personas marginadas y en las pequeñas empresas.

OMS: Distintos enfoques de combate

Dentro de cada país y regiones hay diferencias divergentes, por lo que cada región requiere un enfoque distinto en el combate a la pandemia por COVID-19, así lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia esta semana.

Reconoció que las crisis pueden exacerbar las desigualdades existentes, que así ha quedado demostrado entre las tasas elevadas de hospitalización y de fallecimientos, por lo que es necesario encarar este problema ahora y a largo plazo, priorizando el diagnóstico y la prevención en las personas de mayor riesgo.

Estado de México

Ecatepec y Nezahualcóyotl, municipios del Estado de México, aparecen entre los de mayor contagio de SARS-CoV-2. El 34.5 % de su población urbana vive en la pobreza.

Puebla

Este municipio, situado en un estado donde casi el 60 por ciento de su población vive en la pobreza, tiene a nivel municipal una pobreza del 34.5 %. Aquí acumulan 459 casos de COVID-19.

Sin pruebas

La OCDE hizo un llamado a los países a redoblar sus esfuerzos en la realización de pruebas diagnósticas (COVID-19). México se encuentra en el último sitio de 37 países.

Metodología

Se analizaron algunos índices demográficos derivados de la Encuesta Intercensal 2015 de Inegi (población total de la entidad, pobreza, pobreza extrema, pobreza extrema por estado y por municipio), de los diez municipios más poblados del país, para buscar una correlación entre estos y las zonas con más casos de COVID-19 en México.

Ahome

Muy lejos de los municipios mas poblados del país, Ahome tiene un porcentaje de pobreza urbana del 18.3 %. Acumulan 145 casos de coronavirus hasta el 5 de mayo, más que Guadalajara, Monterrey, Zapopan o León, municipios con mayor población y número de habitantes por kilómetro cuadrado.

Estadísticas

En México se realizan 0.6 pruebas para diagnosticar COVID-19 por cada mil habitantes, en un informe de la OCDE publicado el 17 de abril titulado «Realizar test de detección del COVID-19, una forma de levantar las restricciones del confinamiento».

