Culiacán no puede ser rehén de los caprichos de Estrada Ferreiro: diputado del PAN en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Si el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro suspende los descuentos al impuesto predial a partir de enero, la Auditoría Superior del Estado tendría que intervenir en el caso de violentar la Ley de Hacienda Municipal, debido a que los culiacanenses no pueden ser rehén de los caprichos del presidente municipal, planteó el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán Corrales.

El alcalde Estrada Ferreiro vino al Congreso del Estado prácticamente a golpear la puerta y a escuchar una respuesta satisfactoria a su pretensión de aumentar las tasas de los valores catastrales, a fin de impactar en un aumento de 6% el impuesto predial urbano de conformidad a los niveles inflacionarios.

Definitivamente, fue una ocurrencia del edil anunciar que iba a suspender los descuentos en el pago del impuesto predial a los jubilados, pensionados, comerciantes y contribuyentes en general, que en forma definitiva no lo puede dejar de aplicar.

En cuanto a suspender el descuento de pronto pago en el predial, insistió que "se le olvide a Estrada Ferreiro, él no tiene atribuciones para hacer esto. No puede ser...estamos viendo niveles de locura. El alcalde o cualquier autoridad del municipio o la federación debe sujetarse a la ley y lo único que entiende es que la ley es él".

El legislador panista comentó que el alcalde Estrada Ferreiro quiere hacer lo que se le antoje, y consideró que posiblemente ya llegó el tiempo de que se deben tomar acciones y hacer algo.

Minimizó las amenazas de Estrada Ferreiro de que interpondrá denuncias contra los diputados abuso de poder, luego de aprobar las tasas de valores catastrales de 2.5%, 3% y 4% que impactan en la actualización del predial urbano.

"A Estrada Ferreiro no se le debe olvide que es el Congreso el poder que desafuera", expresó.

Beltrán Corrales explicó que el aumento al impuesto predial no se justifica, porque solamente el 60% de los dueños de los predios no pagan este gravamen, que representan dos mil millones de pesos que no se han cobrado y que le podrían servir para sus proyectos que busca realizar en el municipio.

Concluyó que definitivamente Estrada Ferreiro no sabe gobernar, debido a que está confrontado con todos y hasta con el gobernador Rubén Rocha Moya, y lo único que se le puede atribuir, insistió es que "está desequilibrado" el alcalde de Culiacán.