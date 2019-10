Culiacán puede resignificar lo ocurrido el 17 de octubre

Sinaloa.- La visión de la violencia vivida en las calles de Culiacán recientemente debe servir a la población para dar nuevos significados a las vivencias y comprometerse, pues —según expertos— ya no es solo una psicosis colectiva alimentada por la narcocultura, dado que ha tenido diversos efectos negativos en la salud de los individuos, que son reales y ponderables, y ante tal situación debe comprometerse y actuar en todos los ámbitos: individual, familiar y en la comunidad.

Sin embargo, no se puede esperar que la sociedad civil absorba toda la responsabilidad ante lo ocurrido, pues se espera que el estado realice su parte. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones de tres expertos que trabajaron juntos en una mesa de análisis en su visita a EL DEBATE el pasado 22 de octubre.

Normalidad y revictimización

Ya se habló en este medio de que entre los efectos colaterales de los hechos violentos ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre en Culiacán está la generación de un estrés colectivo derivado del trauma, pero, de acuerdo con Isaac Tomás Guevara Martínez, experto en psicología social y exponente en la mesa de análisis denominada «¿Qué sigue para Culiacán después del 17 de octubre?», también se generó una expectativa de empuje o regreso a la normalidad, pero que no debe ser una normalidad sumergida en el olvido o la apatía, mucho menos en la idea de hacer costumbre las situaciones de violencia: «La normalización que no debe de haber es una normalización de los hechos, esto es que nos acostumbremos a ellos, que su presencia o su frecuencia sea tal que no nos espante», mencionó.

Para Angelina Arellano Machuca, psicóloga y experta en derechos humanos, cabe destacar que, ante cualquier violencia vivida, la persona sufre, generando desde estrés postraumático, hasta diversos síndromes, como el de indefensión adquirida, pero también el síndrome de Estocolmo, de manera que al momento de naturalizar esa violencia o de quitarle importancia se ejerce una revictimización de las personas, por lo que sugirió ser sensibles del trato que se les da a los afectados y de la manera en que se maneja la información de lo ocurrido.

Más consecuencias de la violencia

En la mesa, los especialistas mencionaron que, además de tener el riesgo de acostumbrarse a los hechos y la revictimización ante los acontecimientos ocurridos, una parte del sector joven mostró cierta banalización de la situación, pues la psicóloga Angelina Arellano expuso que se dio cuenta de que entre los adolescentes que veían el acontecimiento a través de las redes sociales el día de los hechos, estos hablaban de la situación como un acto heroico, y había cierta competencia por determinar dónde se estaban desarrollando más disturbios.

Ante esto, dio como opción alejar a niños y adolescentes de la situación, porque al verla como un espectáculo podría generarse indiferencia y falta de empatía hacia las personas que estaban en pánico en diferentes puntos de la ciudad el día jueves 17 de octubre, e hizo énfasis de que ahí es donde les toca a los papás tomar acciones con los pequeños en casa.

Guevara mencionó que cuando suceden hechos violentos como los de ese jueves, por el grado de impacto y la marca que dejan en la población, se opacan otras formas de violencia que ya está viviendo la población, violencia que está ligada también de forma cultural a la sociedad: «Parecemos perder de vista, por el impacto de ese tipo de violencia, por ejemplo, la violencia de género, la violencia contra los niños, contra los discapacitados, contra los adultos mayores; la violencia doméstica, la que se vive en muchos hogares», lamentó.

Resignificación del suceso

Guevara también rescató la idea de que, a partir de lo sucedido, la sociedad culiacanense puede resignificar y fortalecerse en términos de civilidad, pues considera que es algo que falta en los ciudadanos de Culiacán, y añadió: «Debemos promover el diálogo abierto y evitar las polarizaciones», pues considera que no es una situación de buenos o malos, ya que se ha mandado el mensaje de odio hacia personas que sirven de hampones al narcotráfico, dejando de lado su situación humana.

Destacó también que no sirve de mucho politizar la situación: «Este no es un asunto de política, es un asunto de humanidad, de humanismo; es un asunto de solidaridad y de acompañamiento, eso es lo que debemos de promover, y creo que esta es una buena oportunidad para que demos ese salto», aseveró.

Hablar y sensibilizarse

Los expertos destacaron el hecho de hablar de los ocurrido como una manera de rescate y reivindicación de la experiencia. La psicóloga Dallely Rodríguez Gaxiola, experta en atención a adolescentes, mencionó que hablar la experiencia desde la psicoterapia da un nuevo enfoque a la misma, porque los individuos pueden llegar a una comprensión más profunda de la experiencia, y los pacientes la resignifican.

Angelina Arellano se especializa en atención a víctimas. Foto: El Debate

Por su parte, Tomás Guevara destacó que es muy importante que la gente hable de su experiencia, pero que además aprendamos a escuchar a las personas, porque eso, de alguna manera, sana.

En este sentido, Angelina Arellano explicó la importancia de generar empatía con quienes fueron afectados por la violencia y tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran, informarse sobre las consecuencias de la violencia, la crisis de estrés, la ansiedad, la depresión y los síndromes que se pueden sufrir por la violencia, y considerar que todas las personas reaccionamos de forma distinta, de manera que ser comprensivos con la gente a nuestro alrededor es de gran ayuda.

El participante en la mesa de análisis Tomás Guevara es investigador en temas de psicología social. Foto: El Debate

Actuar desde el núcleo familiar

La especialista Dallely vivió la situación violenta de hace una semana de manera muy reflexiva, y como madre de familia tuvo que asumir la responsabilidad de enfocar a sus hijos ante la socialización de los videos y las fotografías tomados el día 17 de octubre en las redes sociales, y declaró: «Como sociedad y como familia, es un buen momento para reconsiderar cómo estamos viviendo, cómo estamos retomando este tipo de narcocultura».

Comentó también que es necesario atender con psicoterapia a los miembros de la familia que lo necesiten. De igual forma, sugirió que a nivel vecinal se deberían formar redes de actuación y apoyo ante este tipo de eventualidades de violencia, ya que pocos saben qué hacer, cómo actuar o cómo apoyar a quien lo necesita.

La invitada Dallely Rodríguez es experta en psicología. Foto: El Debate

Incidir en la comunidad

La terapeuta Dallely Rodríguez dijo que en lo social es pertinente que se implementen programas psicosociales de atención ante las situaciones de violencia como la vivida recientemente.

Mientras, Angelina Arellano destacó que la promoción de la cultura en las comunidades es muy importante, ya que ha observado que, si se interviene a los jóvenes y los niños, van «cambiando de chip» o de perspectiva ante la violencia y la narcocultura: «Nosotros estamos ahorita como agarrando fuerza para poder generar cambios desde nuestro propio espacio», mencionó.

Arellano también enfatizó que si no se empodera a los agentes culturales con recursos, por ejemplo, no sirve de mucho: «Empoderar a todos estos eventos culturales para que la economía y el sistema que nosotros vivimos haya más opciones».

Angelina añadió que si bien la sociedad debe participar, las autoridades deben tomar su parte de responsabilidades para dar alivio y apoyo a la población en las situaciones de violencia, pero además debe generar espacios que permitan la promoción de paz.

Sobre evitar la deshumanización de los actores de la violencia

En el libro Violencia y paz, diagnósticos y propuestas para México, de Froylán Enciso, el doctor Everard Meade hace una aportación en el capítulo V, «Sinaloa, ¡ya basta con los zombis y las vanguardias!». La importancia de una humanidad desliñada para la construcción de la paz.

En el escrito, el catedrático y experto en paz aplicada de la Universidad de San Diego en Estados Unidos hace referencia a lo común que es que en las comunidades en conflicto y guerra se realice una concepción polarizada de las personas, dividiéndolas entre buenos y malos, donde se incluye a la población en general como los buenos y a los agentes del narco como los malos, a los que se les zombifica o despersonaliza y deshumaniza, mitificándolos y quitando en ellos toda capacidad moral. Sin embargo, él sugiere que esta visión de los hampones del narco es un obstáculo para la negociación y la construcción de paz, pues se deja de lado que son seres humanos, actuando en dicha situación , bajo diversas circunstancias.

En el capítulo V, Meade recurre a diversos ejemplos tomados de comunidades en conflicto en el ámbito internacional, pero cuya situación también aplica para el caso de la guerra contra el narco en Sinaloa, y donde asegura que las veces que los agentes de las fuerzas armadas del crimen organizado actúan, lo hacen desde la coerción, y que parte de esa coerción también incluye la deshumanización, pues aún los que simulan placer, celebración o morbo, durante o inmediatamente después de cometer una atrocidad, tienen la capacidad de sufrir moralmente y entender lo que han hecho.

El Dr. escribe: «Reportajes sobre sicarios y exsicarios en Sinaloa confirman que por lo común la participación en la violencia es coercitiva y que sí tienen la capacidad de sufrir moralmente».

Meade describe entre otras historias un relato realizado por un estudiante de posgrado en un diplomado que impartió en Culiacán el 2017, donde el joven describió cómo en un viaje hacia el norte de Sinaloa se le ponchó la llanta de su carro, que trató de resolver, pero no pudo, y estaba oscureciendo, cuando llegó otra camioneta por el camino con tres hombres armados.

Paralizado de miedo, el estudiante les explicó a los de la camioneta quiénes eran y qué les había pasado.

Uno de esos hombres armados tomando una llave de su camioneta les ayudó a cambiar la llanta, luego de eso, el jefe de la banda armada se bajó de la camioneta y se acercó al asiento del conductor, donde estaba el estudiante, quien pensó que les iban a robar, pero el sicario le ofreció la mano y les dijo: «Miren, morros, traigan escuelas aquí al rancho. Yo sé que nosotros somos jodidos, pero quiero que los morros de aquí tengan la oportunidad de aprender otra manera de vivir».

Ellos estrecharon las manos y avanzaron. Para Everard, este es un ejemplo de que los soldados en la guerra del narco no son «zombis», así sean narcos, miembros de las fuerzas del orden o una combinación de los dos. «Sugiere que tienen pisos morales bajo los cuales no se rebajan sin coerción, que también tienen intereses familiares, sociales y humanos que permitirían una resolución pacífica de los conflictos de fondo».

El especialista en paz también observa que no hay una excusa existencial para la violencia sin cuartel contra ellos, «y todas las guerras así corrompen a las fuerzas que las emprenden», pues —desde su perspectiva— aun los que celebran la muerte y el acto de matar como deporte o espectáculo tienen la capacidad de sufrir moralmente y de redimirse si se les da la oportunidad.