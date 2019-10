Culiacán regresa a la normalidad tras balaceras

Culiacán.- Tras un día y medio desolados, con vialidades y comercios cerrados en la ciudad, ayer sábado todo se restableció y la ciudadanía salió a las calles a rehacer sus actividades normales.

Un fin de semana diferente, pero ya con la tranquilidad de que no corren peligro al estar fuera de sus casas. El tráfico vehicular regresó a su normalidad, y el servicio de transporte urbano ya se encontraba restablecido por completo, para que las personas que no cuenten con vehículo propio puedan trasladarse a sus trabajos u hogares.

Durante el viernes fueron muy pocos los camiones que se miraron por la ciudad, a pesar de que la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado, y el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel, informaron que ya se había restablecido el servicio de camiones desde el viernes temprano, pero en la realidad eso nunca ocurrió.

Las pocas personas que trabajaron antier se miraban en las paradas de camiones, esperando que pasara alguno, pero el servicio estuvo casi paralizado, y la mayoría tuvo que tomar taxis.

Desde temprana hora de ayer los supermercados y tiendas de autoservicio abrieron sus puertas para que la ciudadanía hiciera los consumos como acostumbra, además de que se tienen que reponer de las pérdidas que les causó el cierre de sus negocios desde la tarde del jueves.

Normalidad

Tiendas de ropa, vendedores ambulantes, todo el sector comercial estaba en su normalidad, dentro y a los alrededores del primer cuadro de la ciudad.

Al preguntarle a los ciudadanos sobre el tema, comentaron que tenían que seguir con sus vidas normales y no darle pie a los delincuentes a que se sientan dueños de la ciudad, por eso es que muchos decidieron reabrir desde ayer los locales, además de que las autoridades del estado ya habían asegurado que todo se encontraba en orden.

"Nosotros respetamos la decisión de nuestros empleados de no querer venir a laborar, pues fue mucho el temor que se originó, pero tenemos que seguir a delante y no dejarnos llevar. Si la Policía ya dijo que todo estaba bien, pues hay que seguirle y buscar la manera de que no nos afecte en nuestras vidas diarias, y pues aquí estamos ya dispuestos a servir a todo los clientes que vengan", expresó Esteban García, encargado de una tienda de ropa en el Centro de la ciudad.

Confianza

Diferentes dirigentes empresariales coincidieron en que toda la ciudadanía debe restablecer sus actividades normales y no caer en los juegos de los delincuentes en querer meter miedo o presión a las familias sinaloenses.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán, Diego Castro Blanco, hizo el llamado a toda la ciudadanía y a los dueños de los comercios a que sigan con sus vidas normales, ya que todo se encontraba bien en la ciudad y ellos mismos se dieran cuenta de que no existía problema.

"Estaban las condiciones por el hecho de que las autoridades hayan pactado algunos acuerdos para que pararan los hechos delictivos, ya la ciudad quedó tranquila para poder ejercer tranquilamente nuestra actividad"

Dijo que la capacidad es otra y que hay nuevos elementos que llegaron a la capital sinaloense para apoyar con la seguridad y aseguró que los culiacanenses son valientes y gente de valores.

A eso vamos, a tener confianza en que las condiciones que nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, que todos están trabajando en mejorar las condiciones".

Por su parte, José Miguel Taniyama Ceballos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Culiacán, manifestó que hasta el momento no tienen cifras de pérdidas por falta de servicio durante y después de la balacera, pero dijo que fueron 10 locales que sufrieron daños, situación por la que sostuvo una reunión con el gobernador y con otras dependencias de los sectores empresarial y comercial, en donde se le pidió a las autoridades más protección y apoyo para solventar los gastos del restablecimiento de los locales.

"Empezar a trabajar de nueva cuenta en la confianza de la gente, que tengan la confianza de volver a salir a los negocios y que en la ciudad exista esa normalidad que estábamos viendo durante bastante tiempo; y que este hecho, que fue extraordinario y muy lamentable, no nos cause ese impacto de miedo que muchos pretenden".

Comentó que el viernes fue muy poco porcentaje de locales que abrió, hablando de un 20 por ciento, a los cuales les fue bien, ya que en su mayoría fue en colonias y las personas confiaban en acercarse, por lo que no se tiene cuantificado las cifras que se perdieron al no laborar los días de pánico.

Otro de los dirigentes que comentó sobre lo sucedido fue Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), quien dijo que desde el momento en que sucedió la tragedia en la ciudad se pusieron en contacto con los diferentes empresarios y las autoridades para salvaguardar a los clientes y a los trabajadores.

"El acuerdo al que llegamos todos ayer fue seguir con nuestras actividades cotidianas de ayer al medio día [viernes] y particularmente hoy [ayer], que la ciudad se ve reanudada con sus actividades"

El compromiso con las autoridades fue cerrar filas en pro de que el dinamismo de la economía no se detenga y, por el contrario, tratar de que todos estén confiados en que se está actuando y seguir apostándole a Culiacán.

Aseguró que no se reportaron daños en los establecimientos; sin embargo, sí hay una pérdida económica, la cual aún no tiene cifras, pero es evidente que al no operar los locales, no se obtienen ganancias, pero ya hoy se restablecieron al 100 por ciento.

Intranquilidad

Con un operativo fallido y pánico en los culiacanenses, se vivió el enfrentamiento entre un grupo delictivo y militares por el intento de capturar al hijo del Chapo Guzmán, lo que ocasionó que el viernes la ciudad estuviera desolada.