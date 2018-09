Culiacán se convertirá en una ciudad modelo: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde electo, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que durante la próxima administración municipal se hará respetar la Ley para vivir en paz y armonía, lo que aplicará en todos los niveles.

Reveló que se realiza un diagnóstico serio para tener un panorama real del municipio y en su momento corregir lo que no se está haciendo bien; para esto se tiene que trabajar de la mano con la ciudadanía y fortalecer la cultura del respeto y la responsabilidad para poder obtener avances significativos en todas las áreas de acción.

Señaló que si actualmente no existe orden es porque los anteriores gobernantes sólo han pensado en los costos políticos, no desean enemistarse con nadie, lo que ha provocado un caos en la ciudad; pero él no teme a dichos costos, busca corregir las anomalías del pasado, aunque esto repercuta negativamente en su imagen.

Estrada Ferreiro retomó el tema del predial y realizó un llamado a la ciudadanía para que en su momento se acerquen y traten de solucionar sus adeudos; aclaró que no es una actitud recaudatoria, pero en necesario ponerse al corriente para que existan mejores obras y servicios públicos.

Respecto a su viaje a Singapur, a donde recientemente acudió bajo el patrocinio de FUNDALID, (Fundación de Liderazgo Internacional), comentó que la gente tiene buenos servicios públicos, se mueve con facilidad gracias al eficiente trasporte público, aprovechan las áreas verdes, la poca agua que tienen y establecen sanciones fuertes para quienes incurren en faltas lo cual los ha convertido en un país donde predomina el orden público.

Reiteró que es bueno evaluar las cosas que se hacen bien en otras partes de México y del mundo y tratar de retomar sólo las que sean aplicables, “visitamos un país que en 35 años pasó de tener un gran atraso a ser un país de primer mundo con un progreso muy importante en todos los sectores; “la realidad es que vimos muchos logros en materia de urbanismo e infraestructura urbana, pero sinceramente, son cosas que yo ya traía en mente, sólo corroboré que vamos bien encaminados y es cuestión de hacer que se respete la ley y el orden y tener voluntad para hacer lo que es correcto y eso nos permitirá obtener avances significativos, aclaró.