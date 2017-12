Culiacán será de las ciudades más vigiladas del noroeste

Culicán, Sinaloa.- El proyecto de instalar nuevas videocámaras urbanas contempla colocar 2 mil 866 más de estos equipos en Sinaloa, lo que la convertiría a Culiacán en una de las ciudades más vigiladas en el noroeste del país.

El número para Culiacán no tiene precedentes, puesto que para la capital sinaloense son mil 726 de estos nuevos aparatos, es decir mil 600 por ciento más de lo que existe.

Postes y cámaras empezaron a ser instalados hace algunas semanas en colonias y fraccionamientos de Culiacán, situación que empezó a llamar la atención entre los transeúntes y conductores.

“Aquí no pasa ni la patrulla, pero de perdida, por lo que vemos, nos van a poner cámaras”, dice un vecino de la colonia Guadalupe Victoria al pasar apresurado.

Ubicar los nuevos postes no fue fortuito. La Secretaría de Seguridad analizó los índices delictivos de varios meses atrás, básicamente el de robo en varias de sus modalidades, como de vehículos, a casa habitación a local comercial y a banco. Otras fueron colocadas en lo que puede considerarse como posibles rutas de evasión de delincuentes a la hora de despojar un carro, reveló el subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo.

A decir del funcionario, quien es uno de los responsables de la operatividad de las mismas, con el crecimiento paulatino de cobertura, en el caso del robo de autos, se ha detectado un cambio de patrón en la conducta delincuencial: antes un auto que era despojado era sacado de la ciudad, hoy mejor las internan en sectores.

Inútil, si no da resultados

Para el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza, el Gobierno del Estado está obligado a legitimar este millonario gasto, usando las imágenes que se capten durante la comisión de un delito, como elemento de prueba para investigar.

Afirmó que cualquier herramienta que dé eficiencia a la autoridad es bien vista, sobre todo si sirven para resolver homicidios dolosos que suceden en las cárceles o en la mismas calles de las ciudades donde operan.

“Hemos tenido antecedentes de inversiones costosísimas para la ciudadanía. Sobretodo en casos de homicidios, donde no conocimos ninguna evidencia. Se presumió mucho, pero resulta que al abrir un investigación, resulta que la cámara no servía, estaba para otro lado. No vio lo que tenía que ver”, criticó.

El activista social sostuvo que mientras los gobiernos no legitimen estas herramientas, la ciudadanía no dará el voto de confianza a estas inversiones millonarias.

El diagnóstico del gobierno estatal es que en cinco municipios se contemplan colocar un total de 2 mil 866 cámaras más, en los que se incluyen dos municipios nuevos: Salvador Alvarado y Navolato. Un proyecto que se pretende quedar concluido para el mes de abril.

En todas direcciones

EL DEBATE hizo un recorrido y localizó docenas de postes que fueron instalados recientemente para montar cámaras fijas y tipo PTZ. Son en todos los puntos cardinales de Culiacán. Fueron hallados tanto en el norte, sur, oriente y poniente de la capital. Estos han empezado a ser instalados por personal que fue fueron contratado por la compañía ganadora de la licitación pública nacional convocada este año por la Secretaría de Administración y Finanzas.

De acuerdo al acto de fallo de unas de las licitaciones, el 28 de junio, la empresa Ingeniería de Enlaces SA de CV ganó una de las licitaciones más grandes. Se le adjudicaron la compra de 250 cámaras fijas y 50 PTZ, además de la instalaciones y todo el equipo complementario.

La cantidad licitada fueron 46 millones 464 mil 623 pesos. El resto de los concursos no fueron localizados en el portal de Compranet, así como las actas de fallo de las empresas que ganaron.

EL DEBATE buscó al secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, y este no respondió al llamado de este medio de comunicación para dar la información completa del pago de dinero público de muchos millones a estas compañías.

Estos dispositivos quedarán en cinco municipios. En Culiacán serán mil 726 nuevas cámaras. Para el caso de Navolato se consideran 423 de estos dispositivos; Mazatlán, un total de 665 nuevos aparatos; en Guamúchil, 23, y Ahome, 29 más.

Castañeda Camarillo admitió que la colocación de más ‘ojos’ electrónicos hará crecer el personal que opera en el C4i y los subcentros de la zona norte y sur, y sobre todo seguir implementando el software que detecta cambios bruscos de actividad, con el que no se requieren a personas que observen las 24 horas los monitores.

Diagnóstico del pasado

De acuerdo al diagnóstico elaborado por la Secretaría de Seguridad a inicios del año, habían 391 cámaras en tres municipios de la entidad, de la cuales 146 estaban en Culiacán. De estas, sólo 66 estaban en operación . Mientras que lo que respeta a Mazatlán, había 148, de las cuales 56 funcionaban. En el caso de Los Mochis, la tierra del exgobernador Malova, se instalaron 97, de las cuales sólo 35 funcionaban, el resto no.

El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas, se ha hecho responsable de tres licitaciones para la compra, denominada “Adquisición, instalación, capacitación y puesta en marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial”.