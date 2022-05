Culiacán tiene pausado cuatro años en desarrollo industrial: Canacintra

“Tenemos cuatro años que no ha crecido porque no ha habido las condiciones en el municipio, esta es una condición en que otros pueblos del estado se han ido desarrollando; consideramos que Culiacán también es Sinaloa, y también es México, y requerimos de impulsar esto porque es muy importante”, reiteró el presidente de Canacintra.

Sergio Álvarez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ( Canacintra ) en el municipio, dijo que la capital de Sinaloa tiene un retraso en cuanto a crecimiento industrial en comparación con otros municipios del estado, lo que se debe a la falta de condiciones para la llegada de nuevas empresas, además de que no se tiene la infraestructura adecuada que concentre el sector industrial en una zona determinada.

Sinaloa.- Cuatro años sin desarrollo industrial han pasado en Culiacán , esto a consecuencia de que no se cuenta con las condiciones para crecer.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.