Culiacán todavía no está listo para abrir antros: Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Luego de las protestas por parte de dueños y trabajadores de antros, bares y centros nocturnos en Culiacán, quienes exigen acelerar la reapertura de estos, el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro dio la negativa, pues considera que aún no existen las condiciones para abrir. Hasta que el semáforo cambie de color, finalmente este tipo de establecimientos podrán reabrir al público, cosa que no ha sucedido en la capital sinaloense.

De momento, Culiacán se encuentra en semáforo rojo, y hasta que cambie a naranja o incluso amarillo podrán abrir antros y bares, afirmó el alcalde. Señaló que restaurantes podrán operar únicamente para servir alimentos: “Yo lo único que aprobé fue que abrieran restaurantes; bares, solamente comida; no los antros”, declaró el edil.

Locatarios

Tras más de cuatro meses sin operar por motivo de la pandemia, dueños de estos establecimientos expresaron mediante manifestaciones la desesperación y la necesidad de trabajar, al no poder llevar un ingreso a sus hogares. Expresaron que están dispuestos a colaborar en todas las medidas de prevención con tal de poder abrir sus puertas de nuevo.

Ante esto, Estrada Ferreiro enfatizó que las medidas que fueron externadas por la autoridad federal no son suficientes para permitir que centros nocturnos abran; estas mismas señalan que el semáforo epidemiológico debe llegar a naranja antes: “La autoridad sanitaria federal emitió las recomendaciones, pero no es suficiente para que abran los negocios; dijeron que cuando el semáforo cambiara a naranja o uno más leve podrán abrir; no ha cambiado, Culiacán no ha cambiado”, declaró.

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que hasta que cambie el semáforo se podrán en servicio los antros y centros nocturnos en Culiacán. | DEBATE

Municipios

Unos nueve municipios en Sinaloa se encuentran en bajo riesgo epidemiológico, según los reportes.

Mazatlán, que está entre los de mayor número de casos, ya autorizó la apertura de antros y bares, decisión que el alcalde de Culiacán no comparte: “Si Mazatlán lo hizo, pues es problema de Mazatlán. Yo no voy a criticar lo que hicieron, pero no estoy de acuerdo”, dijo