Culiacán vive una sequía extrema e histórica

Culiacán, Sinaloa.- El investigador y responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Bladimir Salomón Montijo, informó que el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lanzó una declaratoria de inicio de emergencia por sequía en México después de que el Monitor de Sequía de México diera a conocer que tres cuartas partes del país, están siendo afectadas por la escasez de agua de manera severa, extrema o excepcional en el último corte realizado el 30 de junio pasado.

“Los estados que actualmente se encuentran en sequía extrema son Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California; mientras que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y en Sinaloa, tenemos sequía severa”, dijo.

Estas regiones más afectadas pertenecen a la franja norte del país en las que se han observado temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, y de 40° a 45° en las entidades restantes, sumado a la falta de lluvias y el bajo nivel de las presas que abastecen de agua a la población.

“Esta declaratoria permite a la Comisión Nacional del Agua implementar medidas transitorias y concertadas con los usuarios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para mitigar la escasez y garantizar un equilibrio en el suministro para uso agrícola, industrial y doméstico en las zonas afectadas”, explicó.

Asimismo, mencionó que la falta de lluvias en dichos estados, se debe más a la presencia de un sistema anticiclónico que se desplazó a lo largo de noroeste, norte y noreste de México favoreciendo temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius y un ambiente estable, por lo que no puede atribuírsele a la Canícula.

“Nosotros no consideramos que podamos tener Canícula en Culiacán, pero, ahorita, es un año especialmente raro que sí se está comportando como Canícula, porque este fenómeno significa una pausa en la temporada de lluvias después de su inicio de entre 10 a 20 días en los que no se presentan lluvias y sí temperaturas muy altas; y aunque esto se está manifestando en Culiacán porque tuvimos muchas lluvias en junio y de repente se nos fueron, no podemos hablar de una Canícula porque apenas es un año, para ello se necesita que este fenómeno se presente una región por lo menos por treinta años consecutivos”, aclaró.

En ese sentido, informó que hasta el 14 de julio del presente año, la Estación Climatológica a su cargo, solo ha registrado 10 milímetros de precipitaciones de agua en la capital, por lo que, dadas las condiciones, julio será un mes preocupantemente seco.

Te recomendamos leer:

“De hecho para Culiacán tenemos que en promedio para julio nos debe llover alrededor de 160 milímetros y hasta el día de hoy solamente tenemos diez milímetros acumulados (…). Por otro lado, las presas no se han recuperado, sí tienen aportaciones, pero apenas se encuentran a un 17 por ciento del promedio total; y es por eso, principalmente, que el organismo administrador del agua que es la Conagua, está empezando a tomar medidas que esperemos sean suficientes para mitigar la sequía”, concluyó.