Culiacán y Ahome, los de más nuevos casos de Covid-19

Sinaloa.- Culiacán y Ahome resultaron ser los municipios con el mayor número de nuevos contagios de coronavirus en Sinaloa, de los 831 que reportó la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas.

En realidad, el número de nuevos casos es de mil 063, con los 232 que confirmaron los laboratorios privados, pero en el informe diario de la dependencia no se precisa en qué municipios se presentaron.

Los datos indican que se presentaron otros 14 decesos en la entidad.

Con los 831 casos confirmados, el acumulado histórico llegó a los 115 mil 164 casos desde el primer caso que se registró en Sinaloa hace ya 721 días.

De los nuevos casos, 321 son de Culiacán, 318 de Ahome, 87 de Mazatlán, 45 de Guasave, 17 de Salvador Alvarado y 11 de El Fuerte, de los municipios con mayor incidencia del virus.

De los 14 muertos, Culiacán presenta seis; Mazatlán, 3; Ahome, 2, y Guasave, 1.

En total, la pandemia ya dejó 9 mil 552 decesos en la entidad.

Los municipios con mayor letalidad son: Culiacán, con 3 mil 467 decesos; Ahome, con mil 653; Mazatlán, con mil 598; Guasave, con mil 029; Navolato, 320; Salvador Alvarado, con 281, y El Fuerte, con 276.

El número de pacientes con el virus activo en este momento es de mil 604, con lo que el comportamiento prácticamente está estancado con una incidencia alta.

De los casos activos, Culiacán tiene 805; Mazatlán, 203; Ahome, 175; Guasave, 138; Guamúchil, 67; Rosario, 55; Navolato, 42, y El Fuerte, 41, entre otros.

Los casos en los que los pacientes están esperando los resultados de laboratorio llegan a los mil 497. De estos, Culiacán tiene 600, en tanto Mazatlán presenta 499.

A estos les sigue Ahome, con 158, y Guasave, con 134, según el reporte de la Secretaría de Salud.

La información señala que se registraron 632 pacientes que fueron dados de alta tras padecer el virus. De estos, en Culiacán se dieron 280 y Ahome, 227, de los municipios con el mayor número de recuperados en las últimas 24 horas en la entidad.

La ola de contagios de coronavirus no cede en Sinaloa, tomando en cuenta el número de casos confirmados por la Secretaría de Salud y de los laboratorios privados. Incluso, hay casos que no se contabilizan porque los pacientes no van a laboratorios.