Culiacanenses sin preocupación por tormenta tropical Narda

Culiacán, Sinaloa.- Pese a que se declaró alerta amarilla en algunos municipios del sur de Sinaloa por la tormenta tropical Narda, para los culiacanenes este evento pasa desapercibido y andan sin preocupación.

En un recorrido realizado por el Centro de la ciudad, se pudo constatar a los ciudadanos realizando compras en tiendas, desayunando en restaurantes y otros haciendo filas en los bancos del primer cuadro, sin preocupación.

En un sondeo realizado por reporteros de EL DEBATE, los ciudadanos desconocían el trayecto de la tormenta así como que va impactar algunas zonas del estado.

“No pues aún no sé cómo me voy a preparar, no sabía de eso la verdad, hay que estar atentos” expresó uno de los entrevistados.