DIF Culiacán ha detectado seis casos de abuso en niñas y adolescentes en julio

Sinaloa.- En este mes se han detectado seis casos de presunto abuso sexual contra niñas. Ya se iniciaron las carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, pero falta que algunas de ellas realicen la denuncia formal porque, al ser el agresor un familiar directo, no se atreven, explicó Liliana Pimentel Villalobos, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Culiacán.

La funcionaria llamó a las madres a que crean cuando sus niñas y adolescentes les dicen que su padre, tío u otro familiar les está haciendo tocamientos corporales, que las apoyen si quieren denunciar y dejen a un lado eso de “¿cómo voy a denunciar a mi marido, a mi hermano?”, y con ello minimicen que están cometiendo un delito y afectando el estado emocional de esos seres que tienen la obligación de proteger.

Casos

Detalló que se han encontrado casos en los que el personal del DIF Culiacán atiende a menores que están sufriendo abuso sexual, les ofrecen el apoyo y protección para que denuncien, pero cuando se entera la mamá, esta no cree que fue su esposo, su papá o su hermano quien les está haciendo daño a sus hijas, y allí en donde se traba todo. Ella se pregunta ¿cómo es posible que la madre no se hubiera dado cuenta de la situación?, no se percató de los cambios que tuvo su niña.

De acuerdo con la procuradora, ellos se han enterado de algunos casos de abuso sexual y maltrato porque los menores llamaron al número de emergencias o los vecinos denunciaron, pero las madres no. Ella les dice a los menores de edad que sí les cree y atiende los casos, y espera que sea la Fiscalía General del Estado quien determine si se cometió el delito contra ellos o no; además, se les da el seguimiento con especialistas.

Pimentel Villalobos explicó que se ha detectado que niñas de 5 a 12 años de edad están siendo víctimas de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación. También han encontrado niños que han sido golpeados, quemados en diversas partes de su cuerpo con cigarro y han sufrido maltrato sicológico y físico por parte de sus padres, algunos de los cuales han sido consumidores de drogas.

Llamó a la ciudadanía a que ayude a mejorar las condiciones de los niños maltratados, y si escuchan llorar mucho a uno, si ven a menores que todo el día están en las calles, mal cuidados o los dejan encerrados, que lo hagan saber, para ir a ver qué está sucediendo con los padres. Una llamada a tiempo, dijo, puede salvarle la vida a un niño, niña o adolescente.

Que no les den dinero

“No necesito tus despensas”, es lo que le han dicho algunos de los padres que traen a niños pidiendo dinero en los semáforos. Se ha detectado que hay quienes hacen eso para pagar deudas que tienen en otros estados, los niños llegan a juntar de 800 a mil pesos al día realizando esta actividad. El llamado de la Procuradora es que no les den dinero.

Delitos

La omisión de cuidados es uno de los delitos que más está atendiendo el DIF Culiacán. Consiste en que a los niños se les prive de alimentos, se dejen solos, encerrados, que anden todo el día en la calle, entre otros.