DIF Sinaloa recibe ganancias de juegos con causa para el Pediátrico

Sinaloa.- Directivos de los cuatro equipos sinaloenses de beisbol profesional, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, entregaron al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, lo recaudado en sus respectivos Juegos con Causa, que suma la cantidad de dos millones de pesos, recursos que se destinarán íntegramente para ayudar en el tratamiento de niños con cáncer del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Fue precisamente en la recepción de este hospital donde el mandatario estatal y su esposa recibieron a Héctor Ley López, por parte de Tomateros; Antonio Toledo Ortiz, por Venados; Joaquín Vega Inzunza, por los Cañeros y Sebastián Sandoval Matsumoto, director general de Algodoneros, quien llevó la representación del dueño de club, Alfredo Arámburo Nájar, para la entrega de lo recaudado gracias a la participación de la afición al beisbol que acudió a estos tres juegos de pretemporada.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel agradeció a los cuatro equipos sinaloenses por su participación en esta serie de juegos, que demuestra su calidad humana y solidaridad con las mejores causas, como es ésta, ayudar a los niños con cáncer y a sus familias, y con ello ponen un gran ejemplo a todo México. “Ustedes están haciendo una gran aportación pero sobre todo con un gran corazón y generosidad”, les reconoció.

De la misma manera, agradeció a la población que hizo suya esta causa y contribuyó con su asistencia a los juegos, pues al conocer el destino que tendrían sus aportaciones, la gente que volcó como nunca antes a los estadios para ayudar y ver a sus equipos de beisbol.

“Gracias a esa gran afición sinaloense que muestra una vez más que por encima de todo está la generosidad y que no hay adversidad que no se pueda superar, no hay obstáculo que no se pueda brincar y eso es lo que tienen las y los sinaloenses”, reconoció.

A su vez, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, igualmente agradeció la colaboración de los propietarios de los cuatro clubes de beisbol, para quienes, dijo, no tiene más que palabras de agradecimiento.

“Es una felicidad enorme el que hayan participado, se hayan unido a esa hermosa causa, y a través de estos donativos vamos a poder ayudar más familias que estén padeciendo la enfermedad de uno de sus niños, y que podamos a través de este apoyo salvar más vidas y ayudar a esas familias que están en situación tan vulnerable”, dijo.

Ese mismo agradecimiento a los dueños de los equipos, lo extendió a toda la gente que estuvo involucrada en la organización y en especial a la afición que llenó los tres estadios (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis), estos dos últimos que fueron remodelados y que fueron reinaugurados con estos Juegos con Causa.

Con lo recaudado, se apoyará a aquellos padres de familia que tengan hijos bajo tratamiento de cáncer en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y que no cuenten con los recursos suficientes para cubrir algún tratamiento y/o diagnóstico.

Este beneficio se aplicará en estudios fuera del catálogo de cobertura del Seguro Popular, así como viáticos de transporte, hospedaje y alimentación para viajar a otro estado, en caso de que el HPS no brinde el estudio o tratamiento que se requiera. Ese es el objetivo primordial del monto recaudado gracias a la generosidad de las familias que acudieron a los Juegos con Causa.

Se trató de un evento emotivo, pues la entrega de los cheques se hizo en presencia de varios niños que reciben tratamiento en el Hospital Pediátrico, y en su oportunidad, el señor Héctor Ley López entregó se cheque simbólico a la señora Rosy Fuentes de Ordaz, a quien le externó la confianza del buen uso que harán de este dinero.

Lo mismo, el propietario de los Cañeros, Joaquín Vega Inzunza, quien comentó que fue un placer para el club haberse incorporado por primera vez a estos Juegos con Causa y reconoció la respuesta de la afición.

Don Antonio Toledo Ortiz ponderó la labor que hace el DIF en la promoción de estos Juegos con Causa, y en el caso de Mazatlán, fue la primera vez que Venados se enfrentó a una selección de jugadores de Estados Unidos y Canadá.

Por último, Sebastián Sandoval Matsumoto, por parte de los recién reincorporados a la Liga Mexicana del Pacífico, Algodoneros de Guasave, se congratuló por el hecho que el ingreso que se generó en este juego se traducirá en salud para la gente que requiere el respaldo de una institución como el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

También atestiguaron la entrega de los cheques, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; la directora del DIF, Connie Zazueta; la directora del HPS, doctora Esthela Robledo, y tres jugadores de los Tomateros de Culiacán.