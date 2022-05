Da Congreso primera lectura a dictamen de revocación de mandato para gobernador de Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el PRI planteó que no tienen definido si respaldan la iniciativa de revocación de mandato para gobernador, porque plantean que el Congreso del Estado de Sinaloa no elija al gobernador sustituto y se celebre una elección en caso de que sea destituido, en tribuna del Congreso del Estado solamente se dio primera lectura del dictamen de reformas y adiciones a la Constitución Política de Sinaloa, en espera de lograr el consenso entre las fuerzas políticas.

Ricardo Madrid Pérez, coordinador del grupo parlamentario del PRI defendió la propuesta del diputado Feliciano Valle, de que no fuera el Congreso del Estado que nombrara al gobernador sustituto y se celebraran elecciones constitucionales, porque insisten que "el pueblo pone, el pueblo quita", con ánimo constructivo y de armonizar la legislación con la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Se pronunció a favor del debate de los grupos legislativos para lograr el consenso o no se va apoyar, ante la búsqueda de que la revocación de mandato le sirva a la ciudadanía y que recoja el sentir de las personas.

Leer más: Sin seguimiento 18 denuncias ciudadanas contra Estrada Ferreiro en el Órgano Interno de Control

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez dijo que la próxima semana estarán discutirán la iniciativa y su eventual aprobación en tribuna.

En este caso, al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitió un dictamen y el el diputado Feliciano Valle presentó una propuesta, misma que no pasó al interior de la comisión, pero aclaró que esto significa que ya esté agotado.

"El dictamen no agota las propuestas, no agota las ideas, porque el Pleno es el que va a discutirlo, entonces pueden presentarlo. La ley contempla procedimiento para que presenten su propuesta, y al menos que los diputados retiren su planteamiento. Entonces, no está descartado. Hasta en tanto no se cierre la discusión", agregó.

El dictamen indica que el proceso de revocación de mandato será convocado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a petición de las ciudadanas y ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del estado, en por lo menos once municipios.

Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal del estado, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o local.

El IEES tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación. El cómputo final lo realizará el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Leer más: En Sinaloa pagarán este viernes las 400 nuevas plazas para personal de Salud

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado.