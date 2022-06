Da positivo a Covid-19 Graciela Domínguez, titular de la Sepyc en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A través de redes sociales, la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (Sepyc), Graciela Domínguez Nava informó que tiene Covid-19.

Señaló que como lo indican los protocolos sanitarios estará trabajando a distancia y agradeció las muestras de afecto que ha recibido.

Domínguez Nava explicó que hasta el momento no presenta síntomas graves que afecten su salud.

"Comparto con ustedes, con la comunidad educativa, que he dado positivo a Covid-19. Atendiendo a los protocolos sanitarios que el caso amerita, estos trabajando a distancia. Agradezco las muestras de afecto que he recibido al tiempo que les hago saber que no presento síntomas que comprometan mi estado de salud", compartió la titular de la Sepyc.