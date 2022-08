Dan 2 mdp al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Gobierno del Estado de Sinaloa asignó un presupuesto de dos millones de pesos al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que trabajará muy ajustado con un gasto permanente de 400 mil pesos en el pago de salarios, servicios y papelería, y se instalarán en unas oficinas que la Secretaría General de Gobierno le va a proporcionar.

La directora general Jhenny Judith Bernal Arellano informó que está trabajando sin edificio propio y desconoce en donde la ubicarán, pero será un respiro que evitará por algún tiempo el pago de la renta de un inmueble.

Contempla la compra de un vehículo pequeño que permita al personal movilizarse en el estado, que se busca la mayor economía para que alcance el dinero, dijo la abogada.

"Prácticamente ahorita, el instituto es Jhenny Bernal y los seis consejeros que el Congreso nombró, no tengo personal y no tengo nada", expresó.

Comentó que con estos recursos económicos va a ser todo lo posible para que alcance y todos los mecanismos de protección sean lo más rápido posible.

Bernal Arellano reiteró que este instituto no es el ministerio público y no va a investigar delitos ni personas, que no es una atribución que le corresponda, porque tampoco es juez y la creación del mismo, atiende aquellos casos de que la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no hacen lo que deben y los mecanismos de protección no fueron eficientes.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas va a intervenir para salvaguardar la integridad y la vida de las personas, que en lo económico se hará con lo que cuenten y puedan apoyar, que puede ser desde medidas y sacar a la persona del estado.

Con los responsables de los mecanismos de protección a nivel federal se va a tener una cercanía bastante fuerte y se buscará el apoyo.

El pasado 26 de julio, el Congreso del Estado eligió a la presidenta y a los integrantes del Consejo Consultivo de este instituto.