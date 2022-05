Dan de baja a trabajador del Gobierno de Sinaloa por pedir "moches"  

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya un inspector de Vialidad y Transportes de la Zona Norte fue dado de baja tras ser denunciado de que los choferes le daban de 50, 100 pesos y fue grabado en un video.

Otro trabajador del área de Administración y Finanzas está siendo investigado porque fue denunciado por pedir un moche.

De acuerdo a la versión de los hechos un contribuyente llegó a una caja a pagar y le dijeron “tú debes 11 mil pesos, pero si te portas bien puedes pagar 2 mil, si no tienes que pagar 11 mil”.

“Estamos investigando, ya lo dije en público y ahorita se lo dije a Enrique en la conferencia, no me dejen pasar esos casos y son personas notables que tienen tiempo ahí trabajando, necesitamos revisarlo porque me llega una denuncia de eso y lo primero que tenemos que hacer es presentar la denuncia o tomar la medida”, expresó el mandatario estatal. Pidió a la ciudadanía realizar las denuncias correspondientes sobre este tema.