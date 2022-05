Dan revés jueces federales a Estrada Ferreiro, le niegan nuevo amparo y rechazan solicitud de acumulación

Sinaloa.- El Juzgado Tercero de Distrito desechó el amparo indirecto 556/2022 interpuesto por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el pasado 23 de mayo, en contra de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y los artículo 16 y 37 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

A lo que se suma, la resolución del Juzgado de Distrito que le negó al presidente municipal la solicitud de acumulación del amparo 556/2022 con el juicio número 494/2022, promovido por el quejoso, bajo el argumento de que están conociendo los hechos plasmados en el escrito inicial de la demanda, que dio origen a este juicio parar tutela de los derechos fundamentales, que se emitió la resolución este 30 de mayo.

En la resolución se expone que"...dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente contradictorio 556/2022..".

El planteamiento de Estrada Ferreiro se centraba en la acumulación al que se lleva en el Juzgado Primero de Distrito, que este último se emitió la suspensión definitiva hasta que el juzgador resuelva el fondo del amparo, que ocurrió el 25 de mayo.

Con ello, se le notifica al alcalde de Culiacán que no procede la acumulación de los asuntos y no puede ser turnado el nuevo amparo, porque se desechó el 556/2022 y ante este elemento, no se acordó la acumulación, porque pedía un juicio contra de la la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y los artículo 16 y 37 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.