Daniel Alfonso Bueno López representó a Sinaloa como magistrado infantil del TEPJF

Culiacán, Sinaloa.- Orgulloso de representar al estado de Sinaloa entre los 10 niños ganadores a nivel nacional, Daniel Alfonso Bueno López a sus 9 años de edad fue magistrado infantil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El pasado 13 de diciembre, el estudiante de cuarto grado de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano ubicada en el municipio de Culiacán, viajó hasta la Ciudad de México para representar al estado en la tribuna del TEPJF, esto gracias a que resultó seleccionado entre los dos mejores participantes del concurso a nivel delegacional, en el que se tomó en cuenta el trabajo de más de 200 participantes en el país.

Daniel Alfonso explicó que el principal motivo por el que surgió la inquietud de elegir el problema de la contaminación para realizar un cuento de su autoría al que tituló Los coconi limpia mundo, esto con la intención de ayudar a las personas a que se percaten que existen problemas importantes que afectan a la sociedad como es el de la contaminación.

Leer más: Les niegan el aguinaldo a trabajadores de confianza y ex regidores del Ayuntamiento de Badiraguato

"Yo veía que había mucha basura tirada y la gente hablaba de problemas entre nosotros pero nadie hablaba la tierra y si no existe la tierra no vamos a existir nosotros y no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos entre nosotros", destacó.