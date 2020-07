Daños al erario por 70 mdp no son de mi administración: alcalde de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se deslindó de un posible daño al erario por 70 millones de pesos que observó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Esas irregularidades son del ejercicio fiscal 2018 en la que estuvo al frente el expresidente municipal Antonio Castañeda, quien entró a suplir a Jesús Valdés Palazuelos, luego de que este se retirara del cargo para contender por la reelección.

El primer edil señaló que tienen toda la disposición de entregar la documentación que la ASE solicite, y reconoció que a su llegada habían detectado sobresueldos de manera injustificada.

“Las revisiones no son de mi gestión, son de otra Administración”, dijo.

Sin recursos

Al llegar al cargo como presidente municipal, Estrada Ferreiro recordó que no tenían recursos para operar, ni siquiera para cubrir los pagos de fin de año, que corresponden a aguinaldo, vacaciones y las dos quincenas de diciembre.

Desde su entrada, comentó que se realizó una campaña de recaudación con el fin de tener recursos que permitieran darle al trabajador su salario en los tiempos establecidos de acuerdo con la ley.

En un tiempo de dos meses lograron recaudar 100 millones de pesos, y para completar con los compromisos pidieron al Gobierno del Estado un préstamo que sería descontado de las participaciones federales, además de que usaron un préstamo que solicitó la pasada Administración antes de su salida.

“Que la gente sepa. No es justo. Nosotros no causamos daño al erario municipal, había sobresueldos, pero ya no los hay”, expresó.

En la actual Administración municipal se ha implementado un plan de austeridad con el fin de tener una economía que le permita destinar recursos financieros en obras y servicios públicos.

La deuda del municipio de Culiacán ha sido de mil millones de pesos, logrando reducirla la actual Administración en un 30 por ciento; cantidad que se les dificultará, debido a que la pandemia por el COVID-19 ha afectado con los recortes de las participaciones federales y se han enfocado en cuidar el recurso con el fin de garantizar los pagos quincenales de jubilados y empleados.

Observaciones

Entre algunos de los pagos sin justificar del Ayuntamiento de Culiacán, la ASE resaltó que se encuentran recurso correspondientes al canje de placas y calcomanías del parque vehicular municipal, cuotas obrero-patronales de seguridad social, las aportaciones al Infonavit, así como las prestaciones a personal comisionado al Stasac.