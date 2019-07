Darán falló contra ex secretario técnico de la Sectur hasta mañana

Durante la última etapa de alegatos en el juicio contra el el ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel P. la defensa señaló no haber las pruebas suficientes para ser procesado por el delito de desempeño irregular de la función pública esto debido a que la parte acusatoria no presentó pruebas suficientes.

El abogado, Ernesto López Benitez explicó que la fiscalía se empeñó en señalar que existían pagos a empresas extranjeras para supuestas campañas de promoción, sin embargo no demostraron que la evidencia que los depósitos se hayan realizado.

Asimismo señalaron que no debe ser procesado por el delito de peculado al cual se le acuso ya en la parte final del juicio y no permitió que el acusado preparara su defensa, así como la parte acusadora no haber demostrado que el dinero se entregó a los familiares que señalaron por una cantidad de 2 millones de pesos.

La jueza, Sara Bruna Quiñonez Estrada convocó para mañana a las 10 de la mañana para dar el falló ya sea a favor o en contra de Luis Ángel P.