De 13 a 19 años de edad, el rango de quienes consumen drogas en Sinaloa

Sinaloa.- Tan solo en Sinaloa, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) ha dado atención a más de medio millón de personas que padecen por el consumo de drogas y problemas mentales.

La institución tiene ya más de 50 años funcionando con esquemas de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de la salud mental y el consumo de las drogas.

De acuerdo con el director del CIJ, Manuel Velázquez Ceballos, actualmente, en lo que va del año y al corte del mes de junio, tienen un registro de 345 pacientes, de los cuales 250 son por consumo de sustancias y 148 por salud mental, como ansiedad, depresión y angustia.

“Tenemos un proceso de atención para las personas que son consumidoras de sustancias. Primero hacemos un diagnóstico y luego les ofrecemos el tratamiento; hay un promedio de tres meses, 12 consultas, ya después del diagnóstico, que es el proceso del tratamiento y a partir de ese momento como de manera permanente nosotros estamos en una idea como de prevenir las recaídas”, expresó.

Servicios

¿Pero cuántos de los jóvenes que inician un proceso para la atención de sus problemas de adicciones, farmacodependencias y problemas mentales logran una recuperación? Eso, según aclaran los trabajadores del CIJ es difícil de estimar.

Agregó que lo que hacen como Centro de Integración Juvenil no es concentrarse en el consumo de las sustancias, sino en lo que lleva al consumo, y a partir de ello, ofrecen dos servicios: el primero es de tipo farmacológico, un medicamento que depende de la sustancia, el grado, edad y particularidad del paciente que se le da. El segundo es psicoterapéutico, que depende del proceso y de las características del paciente.

“Hay quien consume porque tuvo una vida resuelta, porque no le costó ningún trabajo transitar de la infancia a la adolescencia; pero hay otros que en la infancia y adolescencia fueron abandonados. Lo que sí es característico es la parte de la soledad que han tenido, esa parte que no puede hablar, que a pesar de tener los recursos tuvo un padre periférico o una madre periférica que no estuvo con ellos”, explicó.

Mencionó que la recaída son esos procesos de crecimiento, donde la experiencia es que vuelven a recaer, pero no en la misma intensidad.

Procesos de recaída

Velázquez Ceballos señaló que uno de los factores que provocan recaer en las drogas es no seguir el proceso de recuperación de manera adecuada, pues en este proceso el paciente debe estar acompañado para resolver lo que se tiene que resolver, vivir las circunstancias con una experiencia de ser diferente. Si sumerge en el sufrimiento, en el dolor, en el modo víctima, se vuelve a caer en el mismo esquema de consumo.

Destacó que los factores que influyen para que los jóvenes se sumerjan en el consumo de las drogas tiene que ver con ser una sociedad de consumo, con poca percepción del daño que esto provoca y factores culturales.

Manuel dijo que al padecer una condición de salud mental, los jóvenes pueden iniciarse al consumo de drogas, resolviendo de esa manera, o si ya lo son puede incrementarse el consumo al mezclar muchas sustancias.

Las drogas que más se consumen en el estado son la mariguana y la metanfetamina. Según el Centro de Integración Juvenil, hace 10 años atrás el rango de edades de consumidores de sustancias era de 25 a 30 años, en la actualidad es de 13 a 19 años.

Programa

La Dirección de Salud Municipal actualmente lleva brigadas de detección de enfermedades como diabetes, sífilis, VIH, con pruebas rápidas a diversos centros de rehabilitación de adicciones.

Este programa está a cargo del coordinador de Adicciones, Sergio Acosta, quien dijo que el paciente que logra salir de las adicciones al volver a su vida social o núcleo donde se desarrolló es mas fácil de tener recaídas. Sin embargo, recalcó que como medidas de prevención al consumo de sustancias se realizarán visitas a las escuelas para dar pláticas sobre el consumo y afectaciones al consumir drogas.

Finalmente, detalló que en Culiacán hay aproximadamente 50 centros de rehabilitación, los cuales serán visitados para armar nuevas estrategias.

Contexto

Las drogas con mayor impacto de consumo en Sinaloa y el país

Las drogas que más se usan y que tienen mayor impacto a nivel estatal, según información del Centro de Integración Juvenil (CIJ), son el alcohol, el tabaco y la metanfetamina, esto en municipios como Culiacán, Mazatlán, Guasave y Ahome.

El año pasado, el estado de Sinaloa se encontraba en el cuarto lugar con mayor consumo de metanfetamina a nivel nacional, quedando así en el primer lugar el estado de Colima, en segundo y tercer lugar las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana, respectivamente.

Cabe recordar que estas cifras del consumo de esta sustancia a nivel nacional ocupaba un porcentaje del 35 por ciento. En el estado de Sinaloa el porcentaje era del 62 por ciento, y en el municipio de Culiacán del 73 por ciento.