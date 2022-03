De aprobarse el aborto en Sinaloa, en 20 años será un estado de muchos viejos y pocos niños: Apolinar García

Sinaloa.- De aprobarse el aborto hasta la semana 14 de gestación, en veinte años, Sinaloa se va a convertir en un estado de muchos viejos y pocos niños, debido a que actualmente el promedio de edad de la población de este estado se encuentra en 33 años, afirmó el exdiputado Apolinar García Carrera, presidente del Frente Democrático Independiente de Sinaloa, quien lamentó que existen a la fecha 750 mil niños y se presentan hasta problemas para reclutar a los alumnos.

Se quejó que la sociedad sinaloense no está enterada de lo que pretenden aprobar los diputados el próximo 8 de marzo, y se llevará a Pleno una iniciativa de despenalizar el aborto, con la cual Morena pretende aprobar hasta las 14 semanas, que están inmiscuidos los 40 diputados locales.

Explicó que los Parlamentos Abiertos que se convocaron en días pasados, y únicamente sirvió para continuar con oídos sordos, que los colectivos provida dieron argumentos científicos, dijo el diputado, para no legalizar la interrupción del embarazo, que en realidad, es la terminación de la vida.

Los grupos autodenominados provida insisten que la semana 12, que en el ultrasonido, el feto tiene los órganos bien definidos, la columna vertebral y se puede apreciar fácilmente, los falanges en los pies, explicó García Carrera.

Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le llenó la plana al gobierno con las tres resoluciones sobre el tema del aborto, que en la primera se aclara la libertad para interrumpir el aborto hasta las 12 semanas de gestación; el segundo, en las leyes de los estados de la República no se contempla el inicio de la vida desde la concepción para que los fetos no sean considerados como personas y el tercero, se refiere a que los médicos no pueden hacer uso de la objeción de conciencia.

Señaló que posteriormente la SCJN se "lavó la manos" argumentando que es un triunfo y la conquista de las mujeres mexicanas, y la realidad ni siquiera ellas, se enteraron de la resolución de la Corte.