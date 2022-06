De familia conservadora y religiosa: Cristian, el primer trans en cambiar de género en Sinaloa

Culiacán.- El 7 de junio de 2022 es una fecha histórica para la comunidad LGBTTTIQ+ en Sinaloa, ya que, por primera vez, alguien cambió legalmente su género ante el registro civil. Había lista de espera entre quienes buscaban estrenar la recientemente aprobada Ley de Identidad de Género, pero fue un joven de nombre Cristian Natanael quien lo logró.

Tras asistir solo en dos ocasiones a Registro Civil del Estado de Sinaloa, ubicada en la Unidad e Servicios Estatales (USE), Cristian dejó atrás su anterior nombre para poder gritar al mundo quien es en realidad y tener documentación que lo avale.

"En el registro civil me trataron bien, bien, bien, bien. Fueron muy amables, muy comprensivos, lo que voy a recordar más que mi acta, será el trato que me dieron. Muy bueno, de cinco estrellas", dijo el chico en entrevista con Debate.



Ahora, como parte de su proceso de transición, deberá homologar el nombre de su nueva acta de nacimiento con los otros papeles legales como: INE. SEP, CURP, IMSS, SAT. Algo que pasa a segundo término en medio de un momento de felicidad imposible de ocultar.

Cristian Natanael Herrera Mora no es una persona trans más en Sinaloa, pero su historia tiene puntos en común con la de otras: miradas constantes, habladurías, críticas, desaprobación y claro, apoyo de algunos amigos y seres queridos.

Trans: "la gran revelación de mi vida"

La vida de Cristian Natanael en educación primaria era como la de cualquier otra persona: juegos, risas y afecto, esto cambió cuando iniciaron en su cuerpo los cambios sexuales secundarios, momento en que comenzó a sentir odio inexplicable por su cuerpo, según sus palabras, su "cuerpo entró en crisis".

Desde los once o doce años, hasta terminar la preparatoria, desarrolló anorexia a tal grado de intentar eliminar la comida "real", esto, junto a rutinas poco saludables de ejercicio le llevaron a estar al borde sufrir leucemia.

"Sentía mucho repudio hacia mi cuerpo y no sabía por qué, incluso, hubo un momento en que en mi casa me tapaban los espejos para que no me mirara. No podía ni mirarme"

Cristian aclaró que, al contrario de lo que piensan muchas personas, las personas tras no lo aprenden ni "se hacen", y su historia lo avala. Viene de una familia muy conservadora, testigos de Jehová que vienen de un rancho, una cultura llena de valores, costumbres e ideologías especificas.

Sin culpar a su entorno por todo lo que sucedió, Cristian dejó en claro que quisiera haber tenido más información a la mano y una mejor educación en términos de identidad de género, temas que incluso hoy en día, en medio de la globalización tecnológica, son prácticamente desconocidos por la mayoría.

"Enseñarles a los niños que lo que son, que lo que sienten está bien, eso sí ayudaría. No se les va a imponer nada, se les va a enseñar a estar bien consigo mismos", sugirió previo a aclarar él ni siquiera sabía la existencia de las personas trans hasta los 18 años aproximadamente, momento que significó un antes y después.

Al investigar sobre el tema lo entendió todo. Era una persona trans.

"Se me borraron los problemas, a mí no me sirvió para dejar la anorexia ni el tratamiento psicológico, ni el psiquiátrico que me daban, me sirvió saber qué era exactamente, dije: 'ah, soy esto, voy por esto camino'".

Fue ahí cuando comenzó una nueva lucha, pues, a pesar de saber qué era trans y que sus problemas de salud comenzaron a desaparecer poco a poco, se enfrentó con una sociedad mal educada en identidad de género.

Difícil decisión, el camino a la transición biológica mujer - hombre

Cuando Cristian aún era Cristiana evitaba hacer cosas que requirieran dar su nombre, o donde necesitara proporcionar documentos oficiales. Le incomodaba porque sentía las miradas de las personas al ver el contraste entre su apariencia y nombre femenino.

El tiempo lo cura todo, dice una refrán muy popular, pero las heridas que obtuvo no eran cuestión de tiempo, sino de acciones. Muchas noches sin dormir bien y platicas consigo mismo le hicieron tomar la decisión de ir por ayuda médica para iniciar una terapia hormonal en octubre de 2021.

Ahora el siguiente paso sería el cambio de nombre, pero en ese momento no era legal en Sinaloa.

Se contactó con un líder activista para obtener el número de un abogado que le ayudara en los trámites, pero él mismo le pidió esperar a una posible aprobación de la Ley de Identidad de Género. De hacerlo por la otra vía gastaría mucho dinero.

Un rayo de esperanza iluminó su rostro, y con cierta impaciencia revisaba constantemente los medios de comunicación en busca de una buena señal, pero al no ver avances en el Congreso del Estado entró en cierta negatividad

Esto último cambió cuando, durante el primer trimestre de 2022, comenzó a sonar en el poder legislativo sinaloense una propuesta de reforma que haría su sueño realidad.

Tras la aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial del Estado, comenzó a investigar cuándo sería posible hacer el cambio legal de nombre, no tenía intención de ser el primero en Sinaloa, solo buscaba que su imagen, ahora notoriamente masculina, coincidiera con el nombre para ser en todos los aspectos la persona que siempre fue.

El 7 de junio de 2022 Cristian Natanael Herrera Mora se convirtió en la primer persona de Sinaloa en cambio oficialmente de género, un proceso de hora y media fue suficiente para que el joven obtuviera su nueva acta.

Tardó dos días en "caerle en 20", en ese momento apenas comenzó a asimilar que nadie podrá negar de nuevo lo que es, lo que siente, lo que piensa y lo que cree. Ahí comenzó un nuevo camino con terapia hormonal y una sonrisa en el rostro.

"Ahora que ya tengo mi verdadero nombre y puedo gritarle al mundo que es Cristian, es como, qué felicidad. Me voy a comer el mundo, una mezcla de muchos sentimientos".

El cambio de identidad legal no fue solo un triunfo personal ni familiar, fue el resultado de décadas de lucha en México y el mundo.

"En mí, como fui el primero, se concretaron muchos años de lucha de muchas personas de lo que yo pude hacer. Es mucha responsabilidad y mucho agradecimiento. Hay muchas personas detrás de esto, de lucha de personas de México y el mundo(...)todo el trámite fue como de una hora y media o dos horas, pero todo lo que hay detrás de eso...".