De las 35 delegadas elegidas, podría salir la nueva dirigente de Morena Sinaloa

Sinaloa.- Una mujer podría llegar a la presidencia estatal de Morena en la asamblea que se realizará este 13 de agosto en Culiacán, como parte de la paridad de género dentro de la renovación de la dirigencia, informó a Debate el delegado de este instituto político, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo. Pese a algunas inconformidades del proceso interno para elegir a los congresistas nacionales, señaló que no hay ninguna impugnación del proceso.

En partes iguales

El morenista precisó que existe un acuerdo nacional que las presidencias de los Consejos Estatales se van a dividir en un 50 por ciento para mujeres y una misma proporción para hombres, por lo que en un par de días, antes de la asamblea estatal, se prevé que se defina si en Sinaloa se tendrá que votar por un determinado género.

Guerrero ratificó que no se descarta que la competencia se cierre al grupo de las mujeres por la dirigencia estatal; saldrá de las 35 que fueron elegidas como delegadas. Consideró que hay bastantes perfiles importantes para asumir este cargo, que finalmente votarán los 70 consejeros distritales.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena había acordado que en 16 entidades debería elegirse una mujer en la dirigencia, entre ellas en Sinaloa, para cumplir a nivel nacional con un principio de paridad en la integración de Comités. Ante una revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, aún se espera que el partido defina en cuáles estados.

Próximas fechas

El delegado de Morena en Sinaloa dijo que el cambio de fecha del 6 al 13 de agosto para la celebración de la asamblea estatal donde se elegirá a la presidencia del Consejo y los miembros del Comité Ejecutivo Estatal obedece a que están muy cortos los tiempos para organizar este proceso.

El 17 y 18 de septiembre, los congresistas van a participar en un congreso nacional y se votará por el Comité Nacional, salvo por la presidencia y secretaría, Mario Delgado y Citlalli Hernández, quienes siguen en el cargo hasta 2023.

Todas y todos son bienvenidos: Almendra Negrete, diputada local

Yo no puedo hablar por algo que no vi, pero claro que debe haber un llamado a cerrar filas. Hay procesos legislativos al interior de Morena que van a evaluar cómo se llevó el proceso y van a tomar sus resoluciones pertinentes en la materia. Pero Morena es para todas y todos. Siem-pre vamos a estar en la capacidad de recibir, porque este no es un partido, es un movimiento.

Varios priistas acarreados: Roxana Rubio, presidenta del PAN

A nivel local, no tengo información; sin embargo, a nivel nacional sí hubo incidentes, acarreos y amenazas, como lo hacen los morenistas. No hubo democracia, como ellos tanto presumen el tema de la democracia. Y me llama mucho la atención porque en los acarreos había mucho priista, no morenista de cepa, de esos que empezaron desde abajo.

Una penosa desorganización: Ely Montoya, Secretaria estatal de MC

Es muy lamentable lo que aconteció el sábado con el partido de Morena: la violencia a todo lo que da, la falta de civilidad. Es un reflejo de lo que sucederá en el 2024 si no ponemos atención y no ponemos cartas en el asunto como ciudadanos. En los municipios de Ahome y Guasave hubo mucha gente denunciando anomalías.

Sin dirigencias formales: Cecilia Covarrubias, Diputada local

No quisiera que se invaliden las elecciones; desde 2016 no hay dirigencias formales en el partido. De alguna manera, estos personajes que salieron electos fueron por eso, por una votación mayoritaria.

Nosotros sí nos percatamos de eso, que hay gente que venía a votar y traía un papelito para votar por esas personas.

Es un deterioro del origen: Lucio Tarín, líder de grupo Ahome

Morena se está convirtiendo en un partido Frankenstein, será muy difícil uniformar posiciones a corto plazo.

Tenemos expectativas de que esto mejore y que Morena se convierta en un partido en el que la gente pueda participar libremente, sin coacción alguna y podamos hacer a un lado actitudes

sectarias, de no inclusión.

Contexto

A la espera

El 27 de julio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la determinación dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a efecto de que se emitiera una nueva en la que se analizara el cumplimiento al mandato de paridad de género horizontal. La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva regla, a la brevedad, en la que responda si la convocatoria cumple con el principio de paridad.

Elección en Sinaloa. Según información del delegado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, existe la sospecha de que el PAS quiere inmiscuirse en el partido.

Algunos personajes como Merary Villegas se han pronunciado en contra de los resultados de las elecciones al señalar que han repetido prácticas antiguas de otros partidos que deshonorifican a Morena.