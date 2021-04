De no ser demolidos inmuebles históricos, Culiacán podría ser un patrimonio de la humanidad

Culiacán, Sinaloa.- Servando Rojo, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que, en el centro histórico de la ciudad, durante el año 1986 se llevó a cabo un estudio en manos de la licenciatura de arquitectura donde resultó que había aproximadamente 860 inmuebles los históricos que aún existían, sin embargo, actualmente a través del instituto solo se contabilizan 460.

Incluso, hay edificios demolidos que significan una gran pérdida para el patrimonio de la ciudad y algunos ejemplos de ello son; la demolición del teatro apolo, el mercado Garmendia e incluso, aunque no fue una demolición ni un edifico el cambio en el eje vial de la avenida Álvaro Obregón también es considerada una perdida.

Y aunque la mayor parte de las casas antiguas se ubica en el centro histórico, hay otras zonas de la ciudad en las que también se presentan, tal es el caso de el boulevard Gabriel Leyva solano, Loma de Rodriguera y el camino hacia Tepuche.

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que, en consecuencia de derrumbes y cambios a las estructuras no aprobados por el instituto, se ha modificado mucho la imagen urbana original, es por eso que cuando las personas que son dueñas de casas consideradas patrimonio histórico buscan modificar o cambiar de alguna forma algunos aspectos de los inmuebles, el instituto busca que los cambios que se lleven a cabo sean para bien, aunque por más recuperación de las estructuras que busquen hacer nada vuelve a hacer igual y a estas construcciones se les da el nombre de falsos históricos.

Incluso hay arquitecturas a las que le denomina “autista” por el hecho de no encajar con su entorno, tal es el caso del teatro mia, donde no se tomó en cuenta su ubicación y los edificios aledaños que eran totalmente históricos y se terminó por crear una estructura demasiado moderna que no destaca, sino que, desentona.

Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es importante mantener los inmuebles históricos que se tienen debido a que ya se ha perdido mucho del patrimonio, si no se hubiera demolido tanto el territorio, la ciudad podría ser candidata a considerarse patrimonio de la humanidad porque fue testigo de la conquista del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, no hay necesidad de derrumbar para hacer uso de los predios ya que incluso, hay construcciones antiguas que se han convertido en comercios, siempre buscando que la nueva estructura permita una mezcla de la fachada anterior.