De ser necesario, Culiacán usaría fuerza pública para que acaten restricciones por Semana Santa

Sinaloa.- Se usará la fuerza pública para que se acaten las instrucciones para Semana Santa si es necesario; Miguel Ángel Cervantes, alcalde provisional de Culiacán, Sinaloa.

Miguel Ángel Cervantes, alcalde provisional de Culiacán mencionó que, como gobierno municipal se tomó la decisión definitiva de que los centros recreativos de la ciudad permanecerán cerrados durante las festividades de Semana Santa y ante cualquier individuo que se niegue a acatar la ley, las autoridades correspondientes harán uso de la fuerza pública.

El día miércoles durante un evento de la secretaría de Economía del estado de Sinaloa, la subsecretaria de Planeación Económica, Morayma Yaseen Campomanes, señaló que, continuarían buscando la apertura de playas y centros recreativos durante Semana Santa a pesar de que, los ayuntamientos de Culiacán y Navolato manifestaron el cierre de espacios, debido a que, la secretaría busca una reactivación económica. Además de que, en días pasados el gobernador del estado Quirino Ordaz había insistido en que las playas continuarían abiertas en todo Sinaloa.

Ante dichas opiniones, Miguel Ángel Cervantes informó que no habría modificación en los cierres de espacios recreativos y su postura continuaría de la manera en la que se ha dado a conocer hasta el momento.

Señaló que, no es cuestión personal, sino que, es con el fin de proteger la salud de los culiacanenses.

La instrucción para la policía municipal será que no se permita el acceso a las zonas recreativas y aunque, la orden no es que se use la fuerza pública, esta se ejercerá de ser necesario. Los elementos estarán al pendiente y todo permanecerá cerrado.

El alcalde provisional informó que, las restricciones incluyen parques, playas y eventos religiosos, la decisión se tomó en la reunión con las autoridades correspondientes realizada este martes 16 de marzo.

Estas medidas se tomarán exclusivamente los días santos que abarcan desde el miércoles hasta el domingo.

No es un toque de queda, las personas podrán salir, pero, no a lugares recreativos para evitar aglomeración ya que, todo lo que se ha ganado en dos meses se puede perder en cuatro días, además ya vienen las vacunas así que, es importante no agravar la situación.