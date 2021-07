Debate en redes sociales por regreso a clases presenciales en Sinaloa

Sinaloa.- “¿Enviarías a tus hijos a clases presenciales si reanudan el 30 de agosto en México?” Esa fue la pregunta que Debate publicó en su cuenta de Facebook el pasado 19 de julio, la cual ha alcanzado, hasta ahora, a más de 1 millón 871 mil 383 personas y tiene más de 40 mil 970 “Me gusta”, comentarios y contenido compartido.

Desatando un gran debate entre los usuarios, pues muchos respondieron que no lo harán, mientras que otros mencionaron que ya es momento. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que no hay nada que impida el regreso a clases presenciales y que el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, afirmara que coincide con el presidente sobre el regreso a clases, al resaltar que el retorno no será por la fuerza, sino por convencimiento, cuando Sinaloa es el único estado del país en color rojo del semáforo epidemiológico.

Ante la gran participación de los usuarios y seguidores de esta red social de Debate, se eligieron los comentarios que, de acuerdo con la plataforma, son los más destacados por las respuestas y reacciones que generaron.

Cabe mencionar que la mayoría de ellos fueron hechos por mujeres (la mayoría, madres de familia). Un gran número de los comentario refiere que no es el momento adecuado para el regreso a clases, pues no confían en las medidas que pudiera implementar la autoridad educativa, así como el proceder de profesores; y más en escuelas públicas, donde son muchos alumnos para un solo docente. Otras preocupaciones son por la misma naturaleza de ser de los niños: inquietos, juguetones e inocentes ante esta pandemia por covid-19.

Incluso, varias personas dijeron preferir un año más sin clases que perder la vida de sus hijos ante esta decisión del regreso a las aulas. Por otro lado, algunos otros usuarios afirmaron que es momento de ese regreso, pues en muchos lugares públicos, como los parques, las plazas o en las calles, han visto a menores de edad conviviendo y jugado unos con otros como si no hubiera contingencia sanitaria. Estos son los comentarios.

