Debemos de buscar ciudadanos pensantes y críticos: Eneyda Rocha, hija de Rocha Moya

Sinaloa.- Eneyda Rocha Ruiz es hija del candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Desde pequeña, recuerda sus recorridos en Sinaloa por diferentes comunidades y en su natal Guamúchil, haciendo campaña junto a su padre y su madre.

En entrevista para Debate, Eneyda comparte los momentos más complicados que como familia han enfrentado, como la muerte de su madre, pero también el orgullo de ser hija de un político comprometido con las causas, con la visión que el candidato de Morena y PAS tiene sobre las mujeres y el efecto que significaría que la Cuarta Transformación se instale en el estado, en caso de que su padre, Rubén Rocha, gane la gubernatura el próximo 6 de junio.

"Hemos vivido muchas aventuras en términos de política, hemos recorrido con él el estado. En el 98 yo estuve con él, le llamábamos el carro de la revolución, visitando comunidades, conociendo la problemática del estado, entonces hemos estado en esto siempre, nos gusta" contó, en referencia a la ocasión en que Rubén Rocha Moya fue el candidato del PRD a la gubernatura del estado, cuando Andrés Manuel López Obrador fungía como presidente del partido.

De acuerdo con la hija de Rocha Moya, la carrera política de su padre ha sido larga. Gracias a esta trayectoria, la gente lo conoce como el profe, el maestro o como doctor, pues han sido muchas sus facetas en su caminar y en todas ellas ha estado siempre en una posición política, siempre apoyando y ayudando a la gente, afirmó.

Además, que, como maestro normalista y exrector de la UAS, el ahora candidato de Morena siempre ha tenido como tema prioritario la educación, pero sin dejar de lado las causas sociales, ayudando a los pescadores, a los ganaderos y a los agricultores, con quienes siempre ha ido de la mano, destacó Eneyda Rocha.

Pese a esta larga trayectoria, Eneyda afirma que su padre ha sabido separar la política de su familia, por ello, "en casa mi papá es mi papá, siempre se nos ha escuchado como hijos y pedido opiniones, pero en casa no se vive la política como tal", comentó.

Ella tiene el orgullo de saber que su padre ha estado en algunos puestos políticos y en ellos se ha desempeñado conforme a sus ideales, siempre fiel a sus principios. "Me da orgullo decir que mi papá es senador, ahorita con licencia, es candidato al Gobierno, pero que tiene trayectoria y ha dado frutos", reiteró.

El amor a Coco

De acuerdo con Eneyda Rocha, la principal fortaleza de su padre es su honestidad, un hombre leal, preocupado por lo que le duele a los sinaloenses, por los hombres, mujeres, adultos mayores y de niños y niñas.

Respecto a sus debilidades, considera que el hoy candidato es muy “preocupón”, siempre pensando en cómo resolver las cosas, lo que lo hace un hombre muy sensible y preocupado por la justicia social, afirmó.

El peor momento que como familia han enfrentado es la muerte de su madre, la señora Socorro Ruiz Carrasco, quien lamentablemente no pudo ganarle la batalla al cáncer.

"Mi mamá presentó un cáncer de mama en septiembre del 2014 y falleció el 2 de junio del 2016. Creo que la vida ahí nos lastimó. Dolió. Fue muy pesado vivir esa parte. La seguimos extrañando, por supuesto. Nos sigue haciendo falta como madre", compartió.

De ese dolor nació el libro La Coco, novela escrita por el ahora candidato de Morena y PAS, dedicado a su esposa y compañera de vida, a la niña, la mujer, la madre, la abuela, la suegra, un homenaje a su legado, compartió Eneyda. Siempre recordándola como una mujer guerrera, valiente y que dio todo por su familia y una muestra del respeto y admiración que Rocha Moya les tiene a las mujeres, agregó. Una situación que los unió más como familia y que ahora, en este proceso de campaña, no han sustituido a doña Socorro, sino que acompañan a su padre como ella les enseñó, dijo.

Padecer covid-19

El candidato Rubén Rocha Moya vivió en carne propia la infección causada por el virus SARS-CoV-2, padeció de covid-19. De acuerdo con Eneyda, sus hijos estuvieron pendientes de su mejoría, haciendo guardia afuera de su casa, contando con el servicio de una enfermera, por recomendación de los médicos, para revisar constantemente sus signos vitales, la oxigenación, el azúcar, y todo salió bien.

"Gracias a Dios, no hubo mayor problema. Vivió la covid como ojalá todos los ciudadanos y todas las personas lo hayamos vivido. La vivió en casa, en reposo. Mi papá tiene un espacio atrás, es un jardincito, entonces él se sentaba en la sala, abríamos la puerta y se sentaba y nosotros nos sentábamos enfrente, en el pasto, a convivir y nos íbamos con nuestras familias. Ahí comíamos y él comía adentro en su casa, en el comedor”, compartió. Afortunadamente, el estado de salud del candidato es bueno, afirmó.

La mujer y sus prioridades

Eneyda Rocha destacó que en esta campaña ya ha recorrido prácticamente todo el estado, incluso en una reunión con mujeres en Costa Rica pudo saber qué necesita la mujer, qué le duele a las mujeres y qué es lo que piden, temas que serán tomados en cuenta por el candidato, aseguró.

"La mujer está pidiendo que sus hijos puedan ir a las escuelas y que las escuelas estén en condiciones para ello. La mujer está pidiendo que se pavimente, que haya alumbrado, está pidiendo tener agua potable en su casa. Eso pide la mujer porque, en esencia, la mujer se preocupa por la familia, por un bien común", destacó, al tiempo que asegura que estos temas no deberían ser preocupaciones de la mujer ni de ningún ciudadano. "Estamos en el 2021 y puedes decir ´¿cómo es posible que estén pidiendo agua potable?´", señaló, pero es una realidad que muchos y muchas sinaloenses viven sin estos servicios vitales, reconoció.

La hija de Rocha Moya afirma que a la mujer también le duele la violencia, el ir a trabajar y no tener equidad en los salarios, en comparación con los hombres, por lo que añadió: "Estamos modernizándonos, estamos avanzando, culturizándonos, pidiendo que los feminicidios se tomen realmente como feminicidios, porque el que agrede a una mujer, la agrede consciente, se siente mucho más fuerte que ella, por lo general es un hombre".

De ahí la importancia de que los hombres se quiten esta idea, pues no puede verse como algo cultural el maltrato a la mujer, pues las mujeres se merecen respeto a través de la educación y de la formación, añadió.

"La mujer sufre con sus hijos discapacitados, con sus hijos con problemas de drogadicción o aquellas que tienen a sus padres adultos mayores sin tener un refugio donde dejarlos cuando salen a trabajar, eso es lo que está sufriendo también la mujer", puntualizó.

Tan importante es el tema de las mujeres que, por ello, el candidato Rocha Moya ya aseguró que, de ganar, su gabinete estará conformado por un 50 por ciento de mujeres, recordó Eneyda.

Ciudadanía pensante

Respecto a si la política une o separa familias, Rocha Ruiz afirma que en su caso siempre se han mantenido unidos, incluso con sus amistades siempre se guarda ese respeto y se separa la amistad de las preferencias políticas, por lo que siempre a su gente más cercana le recomienda conocer y usar su propio juicio para tomar la mejor decisión con respecto a sus intereses.

"Escuchen y ustedes generen su propio juicio, porque eso es lo que debemos de buscar: ciudadanos pensantes, críticos, que puedan escuchar, abrir su panorama y, en función de eso, tomar las mejores decisiones", aconsejó la hija de Rubén Rocha.

Apoyar a los pobres

Eneyda destacó también que todas las propuestas de su padre como candidato son de su agrado, pero en especial, por el tema de la mujer, la propuesta sobre las personas con discapacidad.

Explicó que en el programa federal se tiene contemplado el apoyo a estas personas hasta sus 29 años de edad, por lo que, de resultar el nuevo gobernador, su padre ampliará el rango de edad, y de manera universal, de tal forma que instalar la Cuarta Transformación traería estos beneficios a Sinaloa, pues eso significaría pensar en los más pobres y vulnerables, sin dejar de lado otros sectores, como el de los empresarios, dijo.

Otro tema fundamental está en el sector salud, por lo que la propuesta es que los doctores y las doctoras, enfermeros, enfermeras y otros trabajadores de este sector tengan prestaciones, pues en la actualidad, si ellos se llegan a enfermar, no pueden ser atendidos en sus centros de trabajo. "Ver de qué manera se les pueda hacer justicia", añadió.

Y finalmente, no hablar de guarderías, sino de estancias infantiles, las cuales ya están establecidas en la Constitución, señaló, por lo que, como el nuevo gobernador, Rocha Moya buscará hacerlo una realidad, analizar y revisar lo que ya existe y, en función de eso, trabajar, afirmó Rocha Ruiz.

Lealtad y humanidad

De acuerdo con Eneyda, lo que hace diferente a su padre del resto de los candidatos es su fortaleza como persona, pues es un hombre humano, limpio y muy leal, por lo que afirmó que, en caso de que su padre gane la elección, ella estará ahí en lo que la necesite.

"Yo voy a estar donde él me invite y, si no me invita, yo seguiré apoyándolo como su hija", contestó. Afirmó que lo que sí hará de manera constante será verificar que su padre cumpla todas las promesas que le está haciendo a la ciudadanía.

Respecto a las acusaciones que se hicieran durante el debate de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa, sobre que los hijos de Rubén Rocha Moya utilizan los puestos políticos de su padre para beneficiar sus negocios, Eneyda contestó que para hacer dichas acusaciones, se deben mostrar las pruebas.

"Nosotros no tenemos ningún problema, no nos estamos escondiendo, estamos dando la cara y damos la cara ante Sinaloa. Que él, si tiene, pues que presente sus pruebas", respondió para Debate Eneyda Rocha Ruiz, la mujer más cercana a Rocha Moya, su hija.

Campaña en familia

Desde el primer día de las campañas, la familia del candidato Rubén Rocha se sumó al recorrido por todo el estado. Desde entonces, sus hijos e hija lo acompañan.

En busca del clic con los sinaloenses

Eneyda se ha reunido lo mismo con grupos de mujeres que con productores y empresarios de los diferentes ramos para hablar de las propuestas de su padre.

No es su primera campaña

La hija de Rubén Rocha, quien tiene un rol muy activo en la campaña, admite que ya está impuesta a las campañas, pues en 1998 acompañó a su padre en su segunda búsqueda de la gubernatura.

Las propuestas de Rubén Rocha Moya

Algunas de las principales propuestas que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el PAS a la gubernatura de Sinaloa, ha hecho públicas en sus eventos:

1. Combatir la corrupción y, junto con ello, instaurar un Gobierno austero para generar un ahorro de entre 2 y 3 mil millones de pesos, que serán destinados a la atención de grupos vulnerables.

2. Ampliar los programas sociales que ha implementado el Gobierno federal, como el de adultos mayores, personas discapacitadas y becas. Para ello, destinarán recursos del Gobierno del Estado de forma adicional al presupuesto federal.

3. En seguridad, reforzarán la prevención mediante la atención de causas generadoras de delitos o factores que orillan a los jóvenes a emplearse en el crimen organizado: generación de empleos, espacios culturales, deportivos y educativos.

4. Como segundo eje en seguridad: capacitar y fortalecer a las policías estatales y municipales, y para ello apoyarse con las fuerzas federales, como la Guardia Nacional.

5. Concluir el eje carretero Topolobampo-Ojinaga, donde el principal obstáculo es la construcción de un puente originalmente planeado como atirantado, pero que podría ser de arcos.

6. Terminar la carretera Badiraguato-Parral para conectar a Sinaloa con el sur de Estados Unidos y formar un corredor que podría convertir a la entidad en receptor de mercancías que luego serían trasladadas por vía carretera, marítima y ferroviaria a otros destinos del país y del extranjero.

7. Gestionar los recursos necesarios para concluir las presas Picachos y Santa María.

8. Llevar a cabo un proyecto de desarrollo que modernice y dé mayor funcionalidad al Tres Ríos para potenciar a Culiacán como destino de turismo de negocios.

9. Convertir los helicópteros que usa el gobernador en ambulancias aéreas de emergencia.

