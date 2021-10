¡Deben esperar! Federación tiene que autorizar segunda dosis contra Covid-19 de maestros: Salud Sinaloa

Sinaloa.- Ante la petición que han estado haciendo los maestros del estado de Sinaloa de una dosis de repuesto contra Covid-19, ya que la vacuna que se les aplicó está a punto de perder su efectividad ante el virus, Efrén Encinas Torres señaló que se necesita una autorización para una segunda dosis.

El secretario de Salud de Sinaloa comentó que no han tenido una respuesta ni autorización para que el magisterio sea vacunado de nueva cuenta.

"Siempre fue una gestión de ellos el gestionar una dosis de repuesto o de refuerzo en ese sentido el propio secretario de educación pública ha hecho una solicitud a nivel federal hasta el momento tengo entendido que ha habido una autorización para una segunda dosis".

Comentó que están atentos para cuando les den la indicación de hacerlo ya que están siguiendo la metodología federal pues la responsable de vacunación en Sinaloa es el Instituto Mexicano del Seguro Social en enlace Correcaminos con Bienestar.

Señaló que sería deseable una dosis de repuesto para los maestros pues entienden la incertidumbre que tienen pero recalcó que normativamente aún no está autorizado. Recordó que se está hablando de factores de ciencia por lo que mientras no haya una autorización sanitaria y de salud federal no se aplicará una dosis de refuerzo al sector educativo.