Decenas de enfermos esperan ser atendidos en el Covitario de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A todos los rincones de Culiacán ha llegado el Covid-19 y está dando la señal de que va a permanecer con nosotros cerca de 5 años, y lo único que puede ayudar a evitar el contagio es usar el doble cubrebocas, crear el hábito en los niños y la sana distancia, consideró Martha Alicia Torres Reyes, médico internista y fundadora del Covitario de Culiacán, quien reconoció que no pudo salvar la vida a seis personas de las 4 mil que atendido durante la pandemia.

Este lunes, tomando unos minutos de respiro para acudir con otro paciente de una larga lista que al mediodía llega a 70 personas que acudieron muy temprano a hacer fila y esperan su turno, la doctora reconoció que la demanda de pacientes se incrementó en las últimas semanas, pero insistió que el personal médico que prestan sus servicios trata de ver el mayor número, “desgraciadamente no podemos ver a todos”.

Pidió a la población que está en contra de la aplicación de las vacunas a que cambien de parecer, porque están poniendo en riesgo su vida y de los demás, pero destacó que dentro de los enfermos que ya recibieron la dosis y que revisa a diario, encontró que estas personas desarrollan una menor gravedad de la enfermedad y una neumonía leve.

Una consulta para cada persona que requiere los servicios de Covitario implica una valoración exhaustiva y depende de la condición, se hidratan, aplican sulfato de magnesio o vitamina C, pero uno de los problemas que se presentan es la falta de condensadores de oxígeno, que en el caso de requerirlo, se puede colapsar un pulmón, aunado a que falta más recurso humano que ayude en este centro.

Martha Alicia Torres Reyes, médico internista y fundadora del Covitario de Culiacán

Entre los pacientes que llegan, en encuentran algunos con la salud muy deteriorada por estar resguardados en su casa y tomando puros medicamentos antinflamatorios o en otros casos, están desesperados de recibir otros tratamientos que vienen en el día 14 y están en la fase avanzada, que deben ser trasladados a hospitales el mismo día.

En su experiencia, recomendó usar el doble cubrebocas a diario y cuidar mucho el contacto con las personas que convivimos y que no usan esta protección, acompañada de una sana distancia hasta donde sea posible.

“No podemos trabajar y ni reincorporarnos a la vida normal sin cubrebocas, pero en los niños sé que es muy difícil y se complica, aunque es muy importante romper ese vínculo del niño que contagia al adulto y aquí debemos de estar empezando a crear el hábito del cubrebocas”, dijo la también titular de la Dirección de Salud Municipal

Si las autoridades estatales no prohíben y no limiten los actos públicos, el llamado a los ciudadanos es que no sean parte de este desorden en cuanto a la convivencia de multitudes, porque la gente responsable, insistió es aquella que no acude a cantinas, bares y eventos públicos, en donde se convive con gente que no usa cubrebocas”

Entre los pacientes que ve todos los días se encuentran de la ciudad de Culiacán y de otras comunidades y de ranchos de Pericos, Imala, El Pozo, y del municipio de Guamúchil, en el cual solamente se insiste en señalar que con esta pandemia “vamos a permanecer por muchos años”.

En la medida que avance la vacunación, se espera una reducción de casos, pero definitivamente en los próximos cinco años se va a tener que lidiar con esta enfermedad, concluyó.

