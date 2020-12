Declaran ilegal el emplazamiento a huelga del Stasac en Culiacán

Sinaloa.- Como ilegal declaró el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga para el 6 de enero solicitado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, (Stasac).

De acuerdo al líder sindical, Julio Duarte Apan, este fallo era algo que ya esperaban porque el Tribunal se ha mostrado a favor del Ayuntamiento. Ahora lo que sigue es buscar que se apruebe el emplazamiento en otras instancias en donde no tenga injerencia el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro.

Movimientos

De acuerdo al líder sindical, el argumento del Tribunal fue que no se realizó una asamblea con quórum legal, lo que significa juntar en un solo lugar y de forma presencial a más de dos mil trabajadores, lo que ahorita por la pandemia no se puede hacer. Lo que sí se hizo fue recabar firmas de conformidad de los trabajadores, por lo que sí hubo quórum legal pero no presencial.

Duarte Apan explicó que esta decisión del Tribunal no los va a frenar y el 6 de enero, como se tenía contemplado, se va a convocar a realizar paro de labores y realizar las acciones que se tengan que hacer para que se respete el contrato colectivo y la dignidad de los trabajadores. El alcalde no los va a dividir, por el contrario, dijo, los va a unir más.

Los Datos

Petición

Fue el 10 de diciembre cuando el líder sindical acudió al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje para solicitar el emplazamiento a huelga.

Molestia

La inconformidad de los trabajadores sindicalizados es porque no les han autorizado el incremento salarial de este año y la propuesta del Ayuntamiento es dar aumentos escalonados.