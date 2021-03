Declina sindica procuradora Sandra Martos a la alcaldía de Culiacán

Culiacán Sinaloa.- El trabajo en la administración municipal es por demás entendido que es basto y demandante, y que requiere de servidores públicos comprometidos con la ciudadanía dispuestos a anteponer las necesidades de los gobernados por encima de los intereses políticos y personales.

En el caso de la suscrita, no está demás señalar que durante el tiempo en que hemos tenido el honor de servir a través de la Sindicatura de Procuración los temas y las causas han sido intensas y con un amplio sentido de congruencia y responsabilidad en lo que nos corresponde.

Al día de hoy, además de las funciones que de Ley nos corresponde atender, pese a los obstáculos que se nos han ido colocando en el camino, la Sindicatura de Procuración se ha constituido en una oficina de puertas abiertas a la ciudadanía en general, de tal forma en que cada día es más recurrente el acercamiento de los ciudadanos a esta dependencia, en busca de ser escuchados en sus demandas.

Dado la gran cantidad de temas ciudadanos que traemos en nuestra agenda, y que desde que iniciamos esta función nos comprometimos a dar seguimiento, hoy 5 de marzo del 2021, me permito informar a ustedes sobre la declinación de esta servidora en las aspiraciones por lograr la candidatura a la Alcaldía del Municipio de Culiacán.

Sin duda, aspirar gobernar Culiacán no deja de ser un derecho legítimo; pero en estos momentos es más importante continuar con los objetivos trazados en la dependencia a mi cargo. Mi compromiso es con los ciudadanos y por ello seguiré trabajando desde el H. Ayuntamiento. Además de buscar contribuir un poco en la credibilidad de los ciudadanos en estos momentos de efervescencia política.

Me considero parte del Proyecto de Nación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y estoy convencida de que las causas buenas nos llaman a trabajar desde la trinchera en que estemos y seguiremos sirviendo donde quiera que nos toque hacerlo.

Sostendremos en todo momento los principios de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar; pero ante todo sostendremos la congruencia en el discurso y la práctica, por amor a nuestra gente y a nuestra Patria.