Dedican Camino Rojo a reflexionar sobre el trágico Jueves Negro

Sinaloa.- El segundo capítulo de El Camino Rojo: «Encuentro internacional de colectivos en resistencia» se llevó a cabo durante el fin de semana en Culiacancito, teniendo como punto medular la violencia que se vive en la ciudad de Culiacán, afirmó Natalia Reyes, integrante de uno de los colectivos organizadores del evento, en entrevista para EL DEBATE: «Esta violencia se replica de múltiples formas en todas las geografías. En esta edición se abordaron formas colectivas de protección y sanación (física, mental, espiritual y digital) y la creación de estrategias de acción por todos los colectivos participantes en este encuentro».

En marzo de este mismo año se realizó la primera edición de esta iniciativa. Su eslogan está inspirado en una obra de Óscar Liera: «Parafraseamos el texto original, que dice: “Ya están los caminos solos; ya pueden repartirse la patria, hijos de su perra madre”, y lo transformamos en: “Ya no están los caminos solos; tendrán todo que temer, ya no pueden repartirse la tierra, hijos de su tierra madre”».

Reflexión del jueves negro en Culiacán

De acuerdo con los colectivos convocantes a esta reunión, a raíz de lo que pasó en octubre en Culiacán con el operativo fallido de la detención de Ovidio Guzmán y el impacto que tuvo en la población la violencia vivida, quedó la inquietud, por ese motivo, colectivos defensores de los derechos humanos en diversos frentes vieron la necesidad de replantear un «camino rojo» de autocuidado, seguridad y de abordaje de intervención social a través del arte, por medio de talleres de herramientas para la salud, aspectos de trabajo psicoemocional para sanar el trauma; poesía, teatro guiñol, elaboración de toallas sanitarias ecológicas, preparación de tamales, así como la premier de un documental realizado en honor a la vida y al legado del periodista Javier Valdez, asesinado en mayo del 2017, cuyo caso continúa impune.

Mesa de análisis en El Camino Rojo sobre el periodismo y la violencia, con Natalia Reyes, Andrés Villarreal, Lucía Mimiaga y Sílber Meza. Foto: El Debate

Simbología

El Camino Rojo es un concepto moderno del camino correcto de vida, inspirado en algunas de las creencias encontradas en una variedad de enseñanzas espirituales amerindias.

El término es utilizado principalmente por las comunidades panindias y nueva era. Las enseñanzas espirituales nativo-americanas son diversas.

Mientras algunos pueblos comparten elementos comunes en sus creencias, las culturas son altamente individuales.

«Lo convocamos, porque varias de las personas que iniciamos RecuperArte y otros colectivos en diferentes frentes y temas hemos acudido a eventos de resistencia social en el resto del país y hemos conocido personas que nos inspiran, y nos parecía interesante confluir en un espacio en Culiacán y también aprender de ellos».

Violencia, recurrente en Sinaloa

Como parte del encuentro se desarrolló también una mesa de análisis que versó sobre la tarea del periodismo ante un escenario violento, como el del 17 de octubre pasado. «Un centenar de hombres armados paralizaron, aterrorizaron y controlaron la ciudad durante horas. La realidad del poder que tiene el crimen organizado sobre nuestros espacios nos impactó de frente», fue el planteamiento inicial hecho por la moderadora, Natalia Reyes.

Enfatizó que el llamado jueves negro trastocó a la sociedad, pero también representó un reto para el periodismo sinaloense: «¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas después de este día? ¿El periodismo se ha detenido a reflexionar sobre este fenómeno? ¿Qué retos hay sobre la mesa tanto para el periodismo, como para la sociedad?», cuestionó a los periodistas invitados.

En esta charla participaron Lucía Mimiaga, editora de la Unidad de Investigaciones Especiales de EL DEBATE; Andrés Villarreal, jefe de Información de Ríodoce y director de noticias de Megacanal; y Sílber Meza, periodista y director de Iniciativa Sinaloa.

Periodismo y violencia

Durante la mesa de análisis se compartieron las experiencias vividas por los periodistas respecto a la cobertura realizada por los medios de comunicación en el día de los hechos violentos en la ciudad de Culiacán.

Sílber Meza aseguró que el sinaloense no ha dimensionado la situación que vivimos, que debió haber sido un parteaguas para la historia actual y las acciones a seguir: «No se ha reflexionado desde el periodismo, el activismo y desde la sociedad. Me entristeció mucho que en la Ciudad de México el tema seguía vivo, y en Sinaloa ya no queríamos hablar de ello».

Andrés Villarreal dijo que en Ríodoce se habló mucho de la seguridad, que lo sucedido en octubre mueve la seguridad de quienes hacen cobertura, quienes escriben y quienes hacen activismo: «Todo converge en las asociaciones delictivas. Nos quedó claro que no podemos seguir pensando igual, aunque a veces no lo queremos ver».

Lucía Mimiaga enfatizó sobre la normalización de la violencia que impide el cambio así como de la creciente desinformación en redes: «A la sociedad tenemos que poder tocarla, penetrar esa coraza que no quiere ver la realidad de la violencia, y ese es un gran reto».

Los colectivos participantes del encuentro desarrollado el 13, el 14 y el 15 de diciembre fueron: Macheteras, Lugar De, RecuperArte, Juan Panadero, Martes de Poesía, Buelna 38, Tacuichamona, El Arte es la Cura, Amapa Sustentable, Inclusión, Lumbre Fanzines, Inndaga, Sabuesos Guerreras, Global Initiative, Resilence Fund, Feministas Alteradas Sinaloenses, No se Metan con Nuestras Hijas, C’MAS y Cúcara y Mácara.

Se condujeron diversos talleres durante el fin de semana en los que participaron otros colectivos de Yucatán, Veracruz y Chihuahua, además de Sinaloa, y el resultado fue muy favorecedor, de acuerdo con Natalia Reyes.