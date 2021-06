Defensores de oficio de Sinaloa temen ser despedidos por pedir homologación de salarios

Sinaloa.- Durante la sesión del Congreso del Estado se solicitó la homologación de los salarios de los defensores de oficio en Sinaloa, quienes son presuntamente intimidados, cambiados o removidos si exigen mejoras salariales.

La diputada de Morena, Rosa Inés López Castro reveló que los trabajadores viven en condiciones de constante amenaza, que se atenta contra los derechos laborales, porque los defensores de oficio deben de estar en iguales condiciones a la de un agente titular del Ministerio Público.

13 años que han padecido la indiferencia de tres gobernadores, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y actualmente Quirino Ordaz Coppel, así como de sus respectivos secretarios de Administración y Finanzas. ¿Acaso no les ha alcanzado el tiempo para cumplirles a los defensores públicos de Sinaloa?”, externó.

La legisladora de Morena manifestó que como ha sido la tónica dominante del actual gobierno del estado, la respuesta ha sido la indiferencia y la cerrazón a la problemática imperante de uno de los sectores laborales de su estructura.

El fin de la defensoría pública, señaló es garantizar los principios de contradicción y de igualdad en el sistema penal acusatorio y oral, así como en materia civil y familiar, lo que adquiere particular relevancia para la población con menores ingresos, que en general no puede pagar los servicios de un abogado particular y, por lo tanto, corre el riesgo de que su derecho de acceso a la justicia quede vulnerado.

En este sentido, la asistencia letrada constituye una garantía irrenunciable de suma importancia como mecanismo de protección del debido proceso y para una efectiva defensa de los intereses de toda persona en igualdad de circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales, de ahí la importancia de la figura de la defensoría pública, concluyó.