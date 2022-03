Deisy Valenzuela, va por protección a las trabajadoras domesticas en Sinaloa

Sinaloa.- Desde los 15 años su situación económica la llevó a buscar un ingreso, y Deisy Judith Valenzuela tuvo que emplearse como trabajadora del hogar para pagar sus estudios de preparatoria y universidad, porque ella siempre quiso estudiar y ser una persona que pudiera ayudar a su comunidad.

Ahora ella forma parte del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa como diputada que lucha por las mujeres, indígenas, personas del campo y su pasión por las trabajadoras domésticas, que en este día se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

En su corazón siempre están y por los años que lo desempeñó junto a su madre, la llevó ahora como legisladora a impulsar una iniciativa que está enfocada a tener legislación que proteja a las trabajadoras del hogar, e incluye una armonización a la Ley Federal del Trabajo y se van a establecer algunas acciones que se puedan realizar a través de la Dirección del Trabajo y Previsión Social.

La Ley Federal del Trabajo sí garantiza a seguridad social para los empleados que trabajan en casas, y la Ley del Seguro Social en el artículo 12 se menciona que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, la fracción IV, las trabajadoras del hogar. La legislación protege a las trabajadoras domésticas, pero lamentó que existen vacíos que no obligan a los empleadores a inscribir a las y los trabajadores.

¿Por qué el tema de las trabajadoras del hogar es muy sensible para usted?

Es un tema que me mueve, porque yo fui trabajadora doméstica y tuve la necesidad de trabajar como empleada en una casa en mi etapa de preparatoria y universidad, y de esa manera pude tener recursos para poder estudiar. Mi madre también fue empleada doméstica y ella tenía que trabajar en tres casas para ayudarnos a salir adelante a mis tres hermanos y a mí. Yo tengo mucho compromiso con este tema y sobre el empleo de las mujeres y también de los hombres que realizan este tipo de actividades.

¿Qué la llevó a emplearse en una casa?

Soy hija de mamá soltera y era hija única, pero al tiempo ella se casa con un buen hombre de recursos limitados y tenía que contribuir a la economía familiar, porque el trabajo del campo no era suficiente y había que entrarle al trabajo doméstico por muchos años. La familia está integrada por cinco hijos, y yo como la mayor tuve que trabajar en una zona rural y con alta marginación y algunas mujeres no tienen oportunidad de acceder a la educación y no queda otra cosa.

¿Falta socializar los derechos de estas trabajadoras?

Sí es necesario que las trabajadoras conozcan sus derechos en materia laboral, porque la mayoría trabajan en la informalidad y son víctimas de abuso de poder.

El Perfil

Nombre: Deisy Judith Ayala Valenzuela

Lugar de nacimiento:

El Carrizo, Ahome

Profesión: Etnopsicología en Universidad Autónoma Indígena de México

Trayectoria: Fue trabajadora del campo, empleada doméstica, líder estudiantil, funcionaria y ahora diputada local.