"Deja que ladren los perros", responde Alejandro Higuera a panistas

Sinaloa.- Ante las críticas de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) al ex panista Alejandro “Diablo” Higuera, tras asumir la coordinación estatal de la campaña de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS a la gubernatura, expresó que es un hombre de derecha-centro y que desde hace dos años respalda este proyecto, y rechazó que su cargo sea una imposición del ex gobernador Juan S. Millán.

Higuera Osuna respondió a las críticas por incorporarse al equipo morenista con las siguientes frases: “Deja que los perros ladren” del Quijote y una segunda “Nunca llegaras a tu destino si te detienes a tirarles piedras a cualquier perro que ladre”.

Aclaró públicamente que no es miembro de Morena, pero comentó que no es de esas personas que diga “De esta agua no beberé, yo dije que no buscaba ser candidato a ningún cargo y no ocupar espacios que no me corresponden”.

Negó que la posición como coordinador de campaña haya sido por alguna recomendación del ex gobernador Millán para colocarlo en Morena.

Soy institucional, reconoce Imelda Castro

Por su parte, Rocha Moya reveló que ya tienen dos años platicando y comparte la política de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, la senadora Imelda Castro, quien meses antes hizo público su rechazo a una alianza Morena-PAS, aseguró que su institucionalidad y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación es superior, que cualquier otra situación que se presente en este proceso electoral.

Reconoció que finalmente será el electorado quien va a decidir, si la dirigencia nacional se equivocó o no en las decisiones que se tomaron en las candidaturas en Sinaloa, aunado a que respaldo a la diputada Graciela Domínguez como la mejor aspirante como mujer a la alcaldía de Culiacán.