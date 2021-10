Dejará Cuén Ojeda la presidencia del PAS de aceptar la Secretaría de Salud de Sinaloa 

Además expuso que se contaba con duda si sería el próximo secretario de salud pues la actual administración no informó sobre el proceso de entrega recepción, procedimiento al cual aún sigue ajeno, por lo que no tiene conocimiento de las condiciones en las que se tomaría a la secretaría de salud en el próximo gobierno.

"Si yo digo si, de ir al gabinete, yo trabajaría completamente de manera institucional apoyando al doctor Rubén Rocha Moya, a mi me gusta hacer bien las cosas y es por eso que estoy valorando que nos conviene más como proyecto, no como Héctor Melesio Cuén Ojeda, si yo quedarme en lo que es la presidencia del partido sinaloense o irse a la secretaría de salud", reiteró Cuén Ojeda.

Asimismo explicó que por el momento se encuentra analizando el total o no la propuesta de Rocha Moya, misma que se había platicado en anteriores ocasiones pero que formalmente no se le había informado hasta que se dio a conocer públicamente por el gobernador electo.

Explicó, que si bien aún no se concreta el cargo como secretario de Salud en Sinaloa , al tomar el cargo se dedicaría al papel institucional que le confiere, y se alejaría del cargo que actualmente desarrolla en el PAS, batuta te sería tomada por Víctor Antonio Corrales Burgueño.

