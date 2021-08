Del sábado al miércoles, tormenta tropical Nora traería abundante agua a Sinaloa

Sinaloa.- Con lluvias de entre 75 y 150 milímetros y rachas de viento entre 60 y 80 kilómetros por hora, es como hasta a las 18:00 horas de hoy viernes se prevee que la tormenta tropical Nora, toque el océano pacífico mexicano, sin que toque tierras de Sinaloa, dejando solo abundante agua, durante las 96 horas siguientes a partir de mañana sábado hasta el miércoles.

Directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, dieron a conocer los pormenores del fenómeno natural que tocará varios estados de la República.

Referente al fenómeno más grande de esta temporada, se mencionó que hasta el momento es tormenta tropical y el pronóstico es que se intensifique a huracán categoría uno a dos, lejos de llegar a la categoría tres y cuatro.

Tormenta tropical Nora a las 19:00 horas (hora centro de México) | Foto: Conagua

Respecto a la prevención de lugares que se habrían de evacuar en caso de ser necesario, Francisco Vega, Director de Protección Civil del Estado, indicó que ya se tiene establecido cuales son las principales zonas de riesgo y que se está preparado y que ya se tiene una coordinación establecida con la Marina, Guardia Nacional, con la SEDENA, con las coordinaciones municipales de Protección Civil y con los grupos de rescate.

Sobre los refugios temporales reveló que son 128, con capacidad de albergar hasta 150 mil personas.

Sobre el pronóstico a 96 horas, se dijo que del 28 al 31 de agosto es la vigilancia de la trayectoria de esta tormenta indicando que en Sinaloa vienen paralela y que hasta el momento no tiene un impacto directo para las costas sinaloenses, con vientos de 60 a 80 kilómetros por horas que ya son de consideración para estar vigilantes para las costas y por ende se hace un llamado a los pescadores para que no se descuiden y no corten su comunicación con las autoridades portuarias.