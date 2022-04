Delincuentes vuelven a robar en el kínder José Rosas en Culiacán

Sinaloa.- Por cuarta ocasión, roban y realizan destrozos en el jardín de niños José Rosas Moreno, en la ciudad de Culiacán. En esta ocasión, los delincuentes dañaron puertas, chapas, candados y se llevaron el cableado de la luz.

Por los hechos, la directora Cecilia Quintero expuso que ha presentado denuncias ante el Ministerio Público y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), pero siguen sin tener un velador ni rondines policiales frecuentes para prevenir los daños.

De acuerdo a la denunciante, lo que más se han robado de este jardín ubicado por la calle Presidente Miguel Alemán, en la colonia 8 de Febrero, es el cableado de la luz y la tubería del agua, por lo que los baños de los maestros no están funcionando.

Y aunque las denuncias se hicieron en tiempo y forma, todavía siguen sin poder cobrar el seguro escolar.

La secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, ha expuesto que son muy pocos los seguros contra robos que se han pagado, debido a que es una sola la aseguradora que atiende a las escuelas en todo el país. Pero, pese a esto, tampoco ponen veladores en las escuelas afectadas debido a que no existe esta plaza en la Sepyc.

Temor

Pese a que este plantel no cuenta con todo lo que le hace falta debido a que no han repuesto lo que se han llevado los delincuentes, iniciaron clases presenciales, pero se teme que llegue la temporada de calor porque será muy difícil para los niños y los maestros permanecer en las aulas con las altas temperaturas debido a que no se cuenta con cableado para conectar los aires acondicionados.

Cecilia Quintero lamentó que cada que vez que ocurre un robo, hacen la denuncia y piden la presencia de la Policía Municipal, pero no realizan rondines para prevenir el ingreso de los delincuentes.

Organizados

Los padres de familia han realizado en diversas ocasiones actividades como rifas y han logrado recaudar dinero para acondicionar algunos espacios, pero no pueden reponer lo que se roban porque son cosas muy costosas.

“Mi reconocimiento a los padres porque han colaborado positivamente económicamente y con donación de artículos de limpieza”, expresó Quintero.