Delitos virtuales, riesgos de la navegación insegura, advierte la SSP de Sinaloa

Sinaloa.- El robo de información puede dar pie a la usurpación de identidad y esta a su vez, al fraude y la extorsión, alertó la promotora del programa Navega Seguro de la dirección de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Edith Yadira Pérez Alfaro advirtió que la red puede ocasionar que una persona sea víctima de algún delito virtual, por la información que está compartiendo a través de los dispositivos electrónicos sin las debidas medidas de seguridad.

Los delitos

“Cuando hablamos de delitos virtuales, generalmente se entrelazan varios. El robo de información da pie a que puedan usurpar mi identidad, a que se pueda cometer un fraude”, expresó.

Quien navega en la red a través de celulares, tablets o computadoras está subiendo información personal, continuó, la que es aprovechada por delincuentes que muchas veces están recluidos en una prisión.

Es tanta la información que se sube a la red, subrayó, que esta es aprovechada por ciberdelincuentes que buscan víctimas ya sea a través de créditos, fraudes o extorsiones.

“(Los delincuentes) pueden llamar a mi casa y decir que me tienen secuestrada, que ya tienen mi nombre, que trabajo en tal lugar, y es la misma información que yo estoy publicando en redes sociales”, comentó.

A fin de evitar ser víctima de delitos virtuales, Pérez Alfaro recomendó el uso del antivirus, conectarse a una red segura, acceder a páginas seguras y conocer el perfil del vendedor.

Si un dispositivo no cuenta con antivirus, insistió, alguien puede estar hackeándolo y ver todas las contraseñas, las cuentas, los estados de cuentas bancarias.

“Si yo me conecto a una red wi-fi cualquier persona de las que están conectadas a esa red, puede estar mirando todo lo que yo estoy haciendo a través de mi teléfono. Por eso se habla de red wi fi insegura. Y no porque me pueda conectar a la red de mi trabajo quiere decir que es segura”, subrayó.

La promotora de Navega Seguro explicó que una página segura se identifica por un candado pequeño o el https que, al darle clic desglosa los certificados de seguridad del sitio al que se accede.