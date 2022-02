Demandan colectivos la legalización del aborto y gratuidad en los hospitales en Sinaloa

Sinaloa.- La despenalización y gratuidad del aborto por voluntad en Sinaloa ante las normas federales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no violentar derechos de las minorías, facilitar el cambio de identidad a las personas transgénero y no a los discursos de odio y homofobia, demandaron los colectivos y representantes de organismos en el Parlamento Abierto realizado por el Congreso del Estado de Sinaloa.

A los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, les explicaron que el derecho de las personas para definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género se ha efectivo garantizando, que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los diferentes registros, así como los documentos de identidad.

Priscila Salas Espinoza. Integrante del colectivo “No se metan con nuestros hijos”, consideró que poner tres temas tan importantes en una sesión es muy apretado e injusto, así como faltó más participación de personas transgénero y binarias, para discutir el tema de identidad de género.

Recordó que la SCJN invalidó el artículo 4° Bis A de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho de la vida desde la concepción hasta su muerte, y que limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva.

Insistió que lo importante a debatir cuando el Congreso del Estado va acatar estas disposiciones, porque no se discute si se tiene el derecho a abortar o deba de ser despenalizado, y solamente decir cuándo van acatar los criterios para no criminalizarlo, porque no va a ser un favor y solamente van a garantizar que la mujer voluntariamente puede practicarse el aborto cuando lo necesiten y puedan acceder a un hospital de manera gratuita.

Mariel Dayana Vega Yee, representante de Feministas Alteradas Sinaloenses, ratificó que los derechos no se discuten ni el aborto, y aseguró que las mujeres lo hacen con medicamentos con la NOM-046-SSA2-2005, porque los médicos realizan interrupciones de forma privada con mujeres que tiene el dinero para hacerlo o les dan dosis de Misoprostol para generar sangrado y forzosamente realizar el legrado, que se expone la vida de las mujeres.

Esta reunión correspondió a la segunda edición del parlamento abierto en los temas de Identidad de género, derecho a la vida y despenalización del aborto.