Demandan vigilancia por caza furtiva de felinos en Tacuichamona, Área Natural Protegida

Culiacán.- Si bien es ponderable el declarar un zona como Área Natural Protegida, es fundamental que las autoridades y la población misma se preocupe por evitar que siga habiendo caza furtiva en estas, advirtió Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de ZCARM.

Ponderó la decisión de elevar a este rango la sierra de Tacuichamona, en Sinaloa, donde sin duda confluyen una diversidad de flora y fauna que se debe proteger del crecimiento desordenado tanto urbano como de las actividades productivas como agricultura y ganadería que son parte también de lo que afectan estas áreas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Que no haya furtivos cazando a la fauna del lugar, porque Tacuichamona sabemos que tiene cinco especies de felinos, entre ellos uno muy importante que es el jaguar, el puma el ocelote; pero lo más importante es que se respeten las áreas naturales protegidas,, cómo, pues no deforestando, no talando, el cambio indiscriminado de uso de suelo, los hábitats los invaden”, externó.

Zazueta Zazueta indicó que es este tipo de mecanismos con los que se puede proteger a muchas especies que se encuentran en peligro, porque muchas de ellas al quedar divididas por el trazo de una carretera o el cambio de uso de suelo para construir vivienda, obliga a la migración de las especies.

Es posible ver animales atropellados queriendo cruzar su área habitable por lo que se debe vigilar que se respete el cumplimiento de lo que implica el contar con un área natural protegida, recalcó Zazueta.

La semana pasada el Gobierno del Estado declaró la sierra de Tacuichamona que abarca 45 mil hectáreas de los municipios de Cosalá, Elota y Culiacán, como área Natural Protegida estatal; en este lugar habitan 407 especies de flora y 117 de fauna. Entre la fauna que se puede encontrar en este lugar se ubica diversos felinos como el Gato cola bonchi, el jaguar y el ocelote