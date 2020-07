Denuncia Arcelia Prado desabasto de medicamentos para pacientes Covid-19

Culiacán.-Ante la situación que se vive actualmente por contagios del coronavirus tanto en personal de salud como ciudadanos, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 44, Arcelia Prado señaló que existe un desabasto en los tratamientos contra el COVID-19.

Arcelia Prado indicó que los hospitales de la Secretaría de Salud no tienen tocilizumab, un medicamento que es utilizado para el tratamiento de pacientes graves con el virus del Covid-19.

La Secretaría ahorita no tiene este medicamento y no lo está dando, la Secretaría de Salud no lo da, entonces quiero hacerle un llamado para que se tenga un stock de ese medicamento porque lo necesita la ciudadanía, expresó.