Denuncia Faustino Hernández a inspectores del Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Al prometer que no va a cerrar calles en el Centro de Culiacán y solamente se va a poner orden, el candidato de la coalición Va por Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez denunció presuntos actos de corrupción de inspectores del Ayuntamiento de Culiacán, que exigen 300 a 500 pesos a los comerciantes ubicados en las colonias populares.

En su recorrido por las calles en donde encuentran los comercios en el fraccionamiento Terranova y una señora que vende tomates, cebolla y chiles le pidió ayuda ante el asedio de los inspectores del Ayuntamiento de Culiacán, que con llanto se acercó a pedirle ayuda, ante las presiones de los inspectores para que les dé dinero, de lo contrario lo la van a dejar vender.

“Yo ya lo denuncié, no es justo, porque ustedes creen que esa persona que vende 100 pesos diarios, en total 500 pesos a la semana, le va a entregar 500 pesos al inspector, él sabe quién es y me está escuchando, yo le dije que pague lo que la ley le permite y si no fuera presidente municipal, la siento y le digo usted no paga nada”, exclamó ante lo que consideró que era una injusticia.

La denuncia ya la realizó como ciudadano ante la autoridad correspondiente, y aclaró que si lo dejan cometer estos actos de corrupción, entonces quieren que sigan estas irregularidades, insistió Faustino Hernández.

El clamor general que ha detectado en varias colonias es que se proteja a la economía, pero también que los comerciantes no sean presionados por los inspectores para la entrega de “mordidas” y los dejen vender su mercancía.

También anunció intenso programa de planeación y reordenamiento urbano que realizará durante su administración con el cual busca poner fin al desarrollo caótico, desigual e inequitativo que se ha acentuado durante los últimos años en Culiacán.

Faustino Hernández, comentó en rueda de prensa que Culiacán ha crecido de manera desmesurada sin tener un eje rector en materia urbana que permita hacerlo de manera ordenada y con planeación lo que ha traído como consecuencia la presencia de múltiples asentamientos irregulares, y un enorme déficit en materia pavimentación y servicios públicos.

Ante este panorama, Faustino Hernández señaló que su programa integral en materia urbana comprende entre otras acciones, tener un verdadero plan de pavimentación, el más grande en toda la historia de Culiacán, con el cual se llegará a colonias populares, sindicaturas y comunidades rurales.

De igual manera, contempla la construcción de grandes obras que requiere el desarrollo metropolitano, como son la continuación del anillo periférico y el retiro de los patios de maniobra del ferrocarril, con el fin de abrir nuevas zonas al desarrollo urbano.

De manera, especial, destacó su interés por mejorar el Centro Histórico de Culiacán para aprovechar de mejor manera el potencial comercial, turístico y cultural de esta zona.

El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán señaló que su propuesta también contempla en coordinación con las autoridades estatales y federales un amplio programa de regularización de predios en colonias populares, para brindar certeza al patrimonio de las familias, sobre todo a las de menores ingresos

Parte importante, también de este esfuerzo para reordenar el crecimiento de Culiacán será el programa de entubamiento de drenes y construcción de nuevos colectores, para mejorar el drenaje pluvial, priorizando las colonias y comunidades más afectadas por inundaciones en época de lluvias.

Finalmente, Faustino Hernández Álvarez adelantó que el IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación) tendrá una real autonomía y se le otorgarán mayores atribuciones a fin de que sea el encargado de vigilar el cumplimiento cabal de este programa de reordenamiento.

“El desarrollo urbano tiene una relación directa con la competitividad de la economía regional, el bienestar y la calidad vida de la población, la equidad, la justicia y la igualdad de oportunidades. Por eso, el desarrollo urbano ocupará la más alta prioridad en mi gobierno” señaló.

El candidato del PRI, PAN y PRD señaló que durante esta primera semana de campaña percibió una gran aceptación de su propuesta para rescatar a Culiacán.

"No echamos las campanas al vuelo, pero la gente de Culiacán nos está diciendo que quiere un gobierno diferente. Y hay que seguir trabajando muy fuerte, para rescatar Culiacán", dijo.

El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán arrancó hoy su segunda semana de campaña realizando su tradicional conferencia de prensa, para posteriormente, durante el transcurso de hoy, sostener varias entrevistas más con medios de comunicación.